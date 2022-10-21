個人意見評金鐘獎紅毯 AKIRA造型出色、Lulu可愛又大器

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（中央社網站21日電）第57屆電視金鐘獎節目、戲劇首度分開舉辦，節目類星光大道及頒獎典禮今晚率先在台北國父紀念館登場，部落客「個人意見」在網路分享藝人紅毯造型評析，稱讚名模林志玲老公、「國民姐夫」AKIRA造型出色，成功駕馭絲絨正裝。

「個人意見」在部落格發文指出，很喜歡Lulu的第一套禮服，粉紅蓬裙設計很可能顯得過度甜美或正式，復古感的蝴蝶結和花苞狀剪裁，搭配多層次薄紗，真是很夢幻的禮服，但配上黑色刺繡手套給整個造型一點不同風味，裙擺長度顯得輕盈，珠寶搭配恰到好處，是兼顧可愛和大器的選擇。第二套是較基本的黑色合身流線禮服，屬於令人過目即忘的款式，但能在這麼短的時間換髮型，倒是十分佩服。

音樂實境節目「婚禮歌手」主持人Lulu黃路梓茵（前左）與黃子佼（前右）一同踏上第57屆電視金鐘獎節目類頒獎典禮星光大道，臉上喜悅神情展露無疑。中央社記者裴禛攝 111年10月21日

「綜藝大熱門」主持人陳漢典（左）與Lulu黃路梓茵（右）角逐第57屆電視金鐘獎節目類綜藝節目主持人獎，兩人同以黑色系服飾登紅毯，手比5與7在紅毯留影。中央社記者張新偉攝 111年10月21日

「個人意見」表示，曾寶儀的黃色洋裝是亮點，一般來說選擇這顏色的人本就不多，他喜歡微微的墊肩和領口的鏈條細節，跟裙擺流暢的垂墜度，他認為是正式又有時尚感的選擇。

藝人曾寶儀今年憑著節目「我們回家吧2」入圍第57屆電視金鐘獎節目類生活風格節目主持人獎，以一襲黃色洋裝亮眼步紅毯。中央社記者張新偉攝 111年10月21日

「個人意見」說，蔡尚樺的金鍊細節很好，給衣服多了一點流動感，但是這件衣服的上半部實在太緊，感覺她的胸部呈現隨時要投奔自由的狀態。

「全民星攻略」、「全明星運動會」雙料入圍益智及實境節目主持人獎的蔡尚樺，身穿黑色低胸禮服性感走紅毯。中央社記者張新偉攝 111年10月21日

小S則被「個人意見」形容看起來像泰國的一座廟。「不是說這座廟不美或是很奇怪，這就是一個很金光閃閃感覺許願以後要記得去還願的一座泰國的廟，如果再多幾隻手就是四面佛了啊。」

藝人小S（中）睽違14年再次挑戰金鐘獎綜藝節目主持人獎，與「熙娣想聊」助理主持派翠克（右）、許得瑋（左）一起走星光大道。中央社記者張新偉攝 111年10月21日

趙岱新與卓文萱都是穿白色禮服，「個人意見」指出，趙岱新的白色就沒有婚紗大展感，因為上衣巧妙的挖空設計搭配長袖，設計顯得很有現代感，也比較青春。

趙岱新（左）、卓文萱（右）穿白色禮服走紅毯。（三立提供）

頒獎典禮主持人唐綺陽和曾國城的造型，「個人意見」說，曾國城的發光西裝令人有點困惑，因為是黃魚的色澤，唐綺陽的立體裝飾外套是出乎意料的選擇，立體的細節處理多些巧思在裡頭，「如果問我對這件衣服的感覺，我只能說她的妝髮真的很美」。

第57屆電視金鐘獎節目類頒獎典禮主持人曾國城（左）、唐綺陽（右）攜手開心走紅毯。中央社記者裴禛攝 111年10月21日

至於男星的紅毯造型，「個人意見」表示，謝坤達中規中矩的黑色晚宴西裝十分亮眼，合身程度和質料搭配都恰到好處，他認為有時男裝實在不需要太大膽的嘗試，把所有細節都做對，也可達到亮眼效果。

藝人謝坤達以經典西裝造型亮相，帥氣比讚留影。中央社記者張新偉攝 111年10月21日

「個人意見」指出，林柏宏選擇性感的無袖深V領路線，「希望有媒體可以說林柏宏辣翻紅毯，那會真的很有趣」。

藝人林柏宏以無袖剪裁西裝帥氣登上紅毯，開心比YA。中央社記者張新偉攝 111年10月21日

紅毯壓軸登場的頒獎嘉賓AKIRA，「個人意見」說，AKIRA絲絨正裝有趣的領片和鑲邊細節，上衣長度恰到好處，是很注重細節的部分，「盤扣和拼色的絲瓜領可不容易穿啊，但是他很好的駕馭了這個出色的造型」。（編輯：王靖怡）1111021