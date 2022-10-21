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小S黑絲絨禮服霸氣壓場 收「想贏」匾額喊想拿獎

2022/10/21 19:32（10/21 19:55 更新）
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藝人小S（徐熙娣）21日晚間精心打扮出席第57屆電視金鐘獎節目類頒獎典禮，一現身星光大道就成全場焦點。中央社記者張新偉攝 111年10月21日
藝人小S（徐熙娣）21日晚間精心打扮出席第57屆電視金鐘獎節目類頒獎典禮，一現身星光大道就成全場焦點。中央社記者張新偉攝 111年10月21日
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（中央社記者葉冠吟台北21日電）第57屆金鐘獎紅毯星光熠熠，睽違14年再次挑戰金鐘獎的小S，以霸氣的黑色絲絨禮服現身，還收到其他主持人送上的「熙娣想贏」匾額，備註「拿獎之路不好走」，讓她哭笑不得。

小S（徐熙娣）與助理主持派翠克、許得瑋今晚一起走紅毯。這次以「熙娣想聊」角逐金鐘獎，小S穿上肩膀有三角特殊造型的黑絲絨禮服，霸氣登場，不只展現好身材也相當吸睛。小S表示，收到其他主持人特別送上「熙娣想贏」的匾額，還備註「拿獎之路不好走」，讓她自嘲不講客套話，真的想拿獎。

小S以「熙娣想聊」角逐金鐘獎，收到其他主持人送上的「熙娣想贏」匾額，備註「拿獎之路不好走」。（圖取自廣播電視金鐘獎 Golden Bell Awards YouTube頻道網頁youtube.com）
小S以「熙娣想聊」角逐金鐘獎，收到其他主持人送上的「熙娣想贏」匾額，備註「拿獎之路不好走」。（圖取自廣播電視金鐘獎 Golden Bell Awards YouTube頻道網頁youtube.com）
小S（中）與助理主持派翠克（右）、許得瑋（左）一起走紅毯。（三立電視提供）
小S（中）與助理主持派翠克（右）、許得瑋（左）一起走紅毯。（三立電視提供）

同樣入圍綜藝節目主持人的「綜藝大集合」胡瓜，以俐落白色西裝，帶著雙帥雙美阿翔、郭忠祐、賴慧如、籃籃走紅毯。胡瓜表示，同組競爭的都很強，但「綜藝大集合」是歷史最久的實境外景節目，很榮幸能和許多優秀的年輕朋友站在一起。

以「全明星運動會」入圍益智及實境節目主持人獎的錢薇娟、徐展元、江宏傑，則都以俐落西裝齊頭登台。錢薇娟笑言，如果得獎的話會請鋼管舞、辦流水席來慶祝；體育主播徐展元則把「好想贏韓國」的經典台詞，改成「好想贏金鐘」。

再以「綜藝大熱門」入圍第2個獎項的Lulu，則改以平口透膚黑褲裝、露出美腿現身，為搭檔、目標當紅毯第一帥的陳漢典打100分，更稱讚對方是自己的Lucky Man。陳漢典也誇下海口說，若Lulu用「綜藝大熱門」奪獎，就送她2個愛馬仕，讓Lulu興奮尖叫。

最近太太有喜的KID和新小隊長坤達以「綜藝玩很大」走紅毯，當爸的KID興奮表示自己是帶著「小野人」福氣來到金鐘獎。焦凡凡更說KID是老婆Rita心中的紅毯第一帥，讓坤達不甘示弱放閃，炫耀老婆柯佳嬿也稱讚自己是紅毯第一帥。

去年典禮主持人視網膜今年以頒獎嘉賓身分參與，以黑色西裝、酒紅色內裡輕鬆上陣，愛犬柚子也穿著父女裝的酒紅小西裝登場，相當可愛，視網膜也透露今年有被製作單位交辦任務。

今年以「超級總動員」入圍兒童少年節目主持人獎的鍾欣凌，以紫色皺摺禮服俏麗登場，髮尾也特別挑染紫色，搭檔郭彥均則以清爽黑白西裝亮相。主持「超級總動員」近10年的郭彥均很榮幸能陪這麼多小朋友一起長大，學習與失敗共處的精神。（編輯：張芷瑄）1111021

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