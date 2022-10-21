「綜藝玩很大」摘金鐘人氣節目 KID喊獎獻給天上的小鬼

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第57屆金鐘獎首創觀眾投票獎項，最具人氣綜藝節目獎由「綜藝玩很大」拿下。主持人KID（左）和坤達（右）表示，想把獎項獻給天上的小鬼。（三立提供）

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（中央社記者王心妤台北21日電）第57屆金鐘獎節目類今晚頒獎。「國民姐夫」AKIRA驚喜擔任頒獎人，最具人氣綜藝節目獎由「綜藝玩很大」摘下，主持人KID和坤達想把獎項獻給天上的小鬼，KID則感謝兒子帶來幸運。

今晚開場由頒獎典禮主持人曾國城與唐綺陽與12名舞者熱力開唱，唐綺陽空降舞台，曾國城則快嘴秀RAP，兩人接著唸出所有入圍作品，為電視人的慶典揭開序幕。

AKIRA頒發第一個也是全新獎項的最具人氣綜藝節目獎。他打趣說，「大家好，我是第一代姐夫AKIRA，大家還記得嗎？」並說每個節目都是觀眾最喜歡、最棒的節目，「每個人的姐夫都是最棒的姐夫。」鏡頭也照到姐夫是韓星具俊曄的藝人小S，相當趣味。

影片來源：廣播電視金鐘獎 Golden Bell Awards

KID與坤達摘獎後表示，兩人今晚紅毯裝扮幾乎都是照著曾與已故藝人小鬼（黃鴻升）一起走紅毯的服裝重新製作，只有KID將銀色拉鍊換成金色拉鍊。KID表示，「終於『玩很大』得獎了，我們8年了，一直期待得獎。8年來工作人員很辛苦，想把獎項送給天上的兄弟。可惜當時沒有得到，但我們幫他完成了。」

KID與坤達表示，兩人昨晚直到投票最後一刻都還在積極拉票，很開心能夠得獎。KID更笑說，這次的準備就是自己的雙下巴，刻意沒有減肥就來頒獎典禮。（編輯：張芷瑄）1111021

KID（右）與坤達（左）的紅毯裝扮幾乎都是照著曾與已故藝人小鬼（黃鴻升）一起走紅毯的服裝重新製作。圖為KID秀出衣服內的金色拉鍊。（三立提供）

影片來源：綜藝玩很大 Mr.Player