更多編輯台推薦新聞：
九合一選舉抽籤 全台縣市長參選人號次一覽
政治

九合一選舉抽籤 全台縣市長參選人號次一覽

英相特拉斯上任6週下台來龍去脈一次看 施政頻碰壁成致命傷
國際

英相特拉斯上任6週下台來龍去脈一次看 施政頻碰壁成致命傷

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運
專題

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂
金鐘獎第57屆
頒獎亮點
新聞專題
頒獎亮點4/5
首頁 / 娛樂

金鐘獎第57屆得獎名單【不斷更新】

2022/10/21 19:12（10/21 20:27 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
第57屆電視金鐘獎21日晚間在台北國父紀念館舉行節目類頒獎典禮，第一個頒出的獎項為最具人氣綜藝節目獎，由「綜藝玩很大」獲得。中央社記者裴禛攝 111年10月21日
第57屆電視金鐘獎21日晚間在台北國父紀念館舉行節目類頒獎典禮，第一個頒出的獎項為最具人氣綜藝節目獎，由「綜藝玩很大」獲得。中央社記者裴禛攝 111年10月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站21日電）第57屆金鐘獎節目、戲劇首度拆開舉辦，節目類頒獎典禮今晚率先登場，頒發綜藝節目、益智及實境節目等21項獎項，由曾國城、唐綺陽擔綱主持。1111021

【節目獎】

■一般節目類聲音設計獎
葉約瑟、陳信華、王逸勳／登台之路-十九兩

■一般節目類美術設計獎
呂昱緯、李信興、黃孟瑩／大嘻哈時代

■一般節目類燈光獎
張家銘、王文楓、李智偉／大嘻哈時代

■一般節目類導演獎
楊孟嘉／公視紀實-下一站

■一般節目類剪輯獎
郭宗偉／南島起源

■一般節目類攝影獎
陳一松、陳昱翔、林清華／大洋的召喚

■生活風格節目主持人獎
柯大堡【柯凱耀】／寶島神很大

■生活風格節目獎
寶島神很大

■自然科學及人文紀實節目主持人
Julian Davison、優席夫／南島起源

■人文紀實節目獎
南島起源

■自然科學紀實節目獎
下一步，AI。NEXT，愛

■最具人氣綜藝節目獎
綜藝玩很大

延伸閱讀
金鐘獎第57屆節目類典禮登場 多視角直播管道看這裡金鐘獎紅毯直擊 Lulu甜美蝴蝶結粉色禮服、蔡尚樺黑色低胸亮相金鐘57紅毯 黃子佼祝Lulu開胡、得獎送愛馬仕包金鐘獎綜藝節目入圍強強爭霸 小S姐妹合體廝殺黃子佼師徒金鐘節目頒獎5大亮點 黃子佼小S曾寶儀隔7年同台、AKIRA現身
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
金鐘節目頒獎5大亮點 黃子佼小S曾寶儀隔7年同台、AKIRA現身