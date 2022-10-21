金鐘獎第57屆得獎名單【不斷更新】
2022/10/21 19:12（10/21 20:27 更新）
第57屆電視金鐘獎21日晚間在台北國父紀念館舉行節目類頒獎典禮，第一個頒出的獎項為最具人氣綜藝節目獎，由「綜藝玩很大」獲得。中央社記者裴禛攝 111年10月21日
（中央社網站21日電）第57屆金鐘獎節目、戲劇首度拆開舉辦，節目類頒獎典禮今晚率先登場，頒發綜藝節目、益智及實境節目等21項獎項，由曾國城、唐綺陽擔綱主持。1111021
【節目獎】
■一般節目類聲音設計獎
葉約瑟、陳信華、王逸勳／登台之路-十九兩
■一般節目類美術設計獎
呂昱緯、李信興、黃孟瑩／大嘻哈時代
■一般節目類燈光獎
張家銘、王文楓、李智偉／大嘻哈時代
■一般節目類導演獎
楊孟嘉／公視紀實-下一站
■一般節目類剪輯獎
郭宗偉／南島起源
■一般節目類攝影獎
陳一松、陳昱翔、林清華／大洋的召喚
■生活風格節目主持人獎
柯大堡【柯凱耀】／寶島神很大
■生活風格節目獎
寶島神很大
■自然科學及人文紀實節目主持人
Julian Davison、優席夫／南島起源
■人文紀實節目獎
南島起源
■自然科學紀實節目獎
下一步，AI。NEXT，愛
■最具人氣綜藝節目獎
綜藝玩很大
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