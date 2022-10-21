「下課花路米」摘金鐘兒少雙獎 小兵盼各界更關心兒童

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第57屆電視金鐘獎節目類頒獎典禮21日盛大舉行，兒童少年節目主持人獎由小兵（薛紀綱）（左）、亞里（廖敏君）（右）及湘涵（王湘涵）以節目「下課花路米-壯遊闖天下」獲得。中央社記者張新偉攝 111年10月21日

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（中央社記者王心妤台北21日電）第57屆金鐘獎節目類今晚頒獎，「下課花路米-壯遊闖天下」摘兒童節目獎及兒童少年節目主持人獎，主持人薛紀綱（小兵）說努力為兒童付出，也希望各界更關心；「kakudan時光機」獲頒少年節目獎。

「下課花路米-壯遊闖天下」摘下首屆兒童節目獎。製作人朱孝權感謝評審肯定，也感謝公視、製作夥伴一路相挺。他強調這個榮耀屬於大家，做節目超過20年，這是他第一次做兒童節目，也是最困難的一次經驗，很幸運能得獎。

「kakudan時光機」摘下首屆少年節目獎。製作人恩樂‧拉儒亂（E leng）感謝祖靈和先人留下的智慧，後人才能繼續傳承。她提到去年摘下兒童少年節目獎與兒童少年節目主持人獎，今年再踏進金鐘獎殿堂，感覺身負重任也非常忐忑，「去年我們遭逢疫情，要在很多不確定因素下拍攝，相當困難。」每個工作人員都很不容易，希望每個人都可以給自己一個鼓勵。

「下課花路米-壯遊闖天下」主持人薛紀綱（小兵）與廖敏君（亞里）共同上台領兒童少年節目主持人獎。薛紀綱表示，希望每個大人都可以鼓勵孩子們看節目，「我們都努力為國家兒童盡心力，希望更多關愛給我們」。

廖敏君則感謝「下課花路米-壯遊闖天下」給了她機會，「在我沒有飯吃的時候，是『花路米』給我機會。」她也感謝節目中18名小小背包客都來到現場，「有你們才更加精彩」。（編輯：張芷瑄）1111021