南島起源奪金鐘2獎 優席夫喊希望大家認識台灣

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（中央社記者王寶兒台北21日電）第57屆電視金鐘獎節目類今晚頒獎，國家地理頻道的「南島起源」接連奪下人文紀實節目獎、自然科學及人文紀實節目主持人獎，主持人優席夫更感性呼籲，希望大家好好認識台灣。

「南島起源」由阿美族藝術家優席夫及英國人類學家朱利安．戴維森（Julian Davison）主持。人在新加坡的戴維森，由義大利籍導演陳璽文代領獎項。

優席夫奪獎後感動直呼：「我從花蓮來！」他說，這是他第一次主持節目，第一次入圍就得獎，讓他完全沒心理準備，很感謝評審青睞。「南島起源」說的是台灣是所有南島族群的起源，是南島族群的祖先，他希望大家能好好認識台灣這塊土地。

優席夫感性的說：「我也呼籲，所有原住民孩子要對自己更有自信一點。」一番真情喊話，引來台下觀眾熱烈鼓掌回報。優席夫表示，他希望所有台灣人能好好認識台灣，台灣是多元族群的島國，「我希望大家好好相親相愛，不要再吵架。」

陳璽文領獎後，除感謝「南島起源」工作團隊外，也表示「希望大家會多尊重、重視紀錄片工作者」。優席夫於後台受訪則表示，很少人知道台灣是南島族群的起源，他希望透過這部節目讓大家重視台灣過去的歷史，並能尊重彼此差異。

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自然科學紀實節目獎則由「下一步，AI。NEXT，愛」獲得，製作人袁瑗表示，現在是人機共存的時代，「我們人類常常希望機器能讀懂我們、看懂我們，可是我們人類往往在追求人生過程中，將自己塑造的像機器一樣，比較冷漠。」

袁瑗表示，「下一步，AI。NEXT，愛」探討的不光是台灣高科技，也是探討人與人、人與機器的關係。她很感謝評審們的肯定。（編輯：屈享平）1111021