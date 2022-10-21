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「阮三个3」4演員獲金鐘益智實境主持人 楊貴媚：斜槓人生也能貢獻

2022/10/21 23:33（10/22 00:01 更新）
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第57屆電視金鐘獎節目類頒獎典禮21日晚間登場，藝人楊貴媚（右）、施名帥（左）、温貞菱（右2）、林柏宏（左2）以「阮三个3」拿下益智及實境節目主持人獎，登台時難掩開心神情。中央社記者裴禛攝 111年10月21日
第57屆電視金鐘獎節目類頒獎典禮21日晚間登場，藝人楊貴媚（右）、施名帥（左）、温貞菱（右2）、林柏宏（左2）以「阮三个3」拿下益智及實境節目主持人獎，登台時難掩開心神情。中央社記者裴禛攝 111年10月21日
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（中央社網站21日電）第57屆金鐘獎節目類今晚頒獎，益智及實境節目主持人獎由「阮三个3」楊貴媚、施名帥、温貞菱、林柏宏摘下，楊貴媚致詞感動表示「原來演員斜槓人生，也能為綜藝節目有貢獻。」

楊貴媚、施名帥、温貞菱、林柏宏4位演員跨界主持，摘下金鐘益智及實境節目主持人獎，楊貴媚上台驚呼「怎麼會這樣子！怎麼會這樣子！」接著恭喜自己，「原來演員斜槓人生，也能為綜藝節目有貢獻。」

楊貴媚表示，「阮三个3」是一個溫暖大家庭，傳達不只娛樂，還有在社會上不同的價值、人與人之間的情感。

温貞菱感謝社團法人台灣芒草心慈善協會及旭海小學堂，將會與他們分享獎金。林柏宏則說，得獎是生命中很大的驚喜，會繼續用探索世界的心去對待每一個創作。（編輯：李念庭）1111021

影片來源：廣播電視金鐘獎 Golden Bell Awards
第57屆電視金鐘獎節目類頒獎典禮21日晚間登場，益智及實境節目主持人獎由藝人楊貴媚（右）、施名帥、温貞菱、林柏宏以「阮三个3」獲獎，眾人上台後與典禮主持人曾國城（右2）互相擁抱致意。中央社記者裴禛攝 111年10月21日
第57屆電視金鐘獎節目類頒獎典禮21日晚間登場，益智及實境節目主持人獎由藝人楊貴媚（右）、施名帥、温貞菱、林柏宏以「阮三个3」獲獎，眾人上台後與典禮主持人曾國城（右2）互相擁抱致意。中央社記者裴禛攝 111年10月21日
第57屆電視金鐘獎21日在台北國父紀念館舉行節目類頒獎典禮，藝人林柏宏（右起）、楊貴媚、温貞菱、施名帥（左）以節目「阮三个 3」拿下本屆益智及實境節目主持人獎。中央社記者張新偉攝 111年10月21日
第57屆電視金鐘獎21日在台北國父紀念館舉行節目類頒獎典禮，藝人林柏宏（右起）、楊貴媚、温貞菱、施名帥（左）以節目「阮三个 3」拿下本屆益智及實境節目主持人獎。中央社記者張新偉攝 111年10月21日
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