金鐘戲劇頒獎5大亮點 陳亞蘭反串搶視帝 楊謹華林心如華燈雙姝爭后

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身為金鐘常客的楊謹華（左），今年以「華燈初上」第5度角逐視后，和劇中閨蜜林心如（右）戲裡搶男人、戲外搶獎座。（Netflix提供）

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（中央社記者葉冠吟台北22日電）第57屆電視金鐘獎來到第2天，戲劇類頒獎典禮今晚接力進行。堪稱台劇豐收年的本屆，不只有陳亞蘭開先例入圍金鐘視帝，雙料入圍視后謝盈萱也將對上「華燈初上」楊謹華、林心如雙姝。

亮點1，節目類典禮主軸為「一輩子做的事就是…把戲演好／把戲拍好」，由曾寶儀獨挑大梁主持典禮，期待成為讓戲劇人驕傲夜晚，星光紅毯則由楊小黎、陳家逵負責。表演部分，典禮找來歌手周蕙，為今年新增設的電視主題曲獎項演唱入圍曲串燒「唱．戲」；另一段「我是演員」將邀請5名演員演出獨白秀，要在悠揚大提琴聲下，詮釋對戲劇的熱愛。

亮點2，視帝入圍名單刷新金鐘歷史。陳亞蘭以「嘉慶君遊台灣」男主角嘉慶君，成為金鐘獎舉辦57屆來，首位女演員提名該獎創舉。但競爭對手也不簡單，包含「茶金」的郭子乾、温昇豪與「斯卡羅」已故排灣族演員查馬克．法拉屋樂、「華燈初上」楊祐寧、「逆局」朱軒洋。

亮點3，視后4人5角搶獎，金馬影后謝盈萱以「四樓的天堂」、「俗女養成記2」雙料入圍，與自己較勁；林心如和5度角逐金鐘女主角的楊謹華，也雙雙以「華燈初上」入圍，兩位媽媽桑劇中搶男人、現實典禮宛如LIVE版「華燈初上」搶獎座，「國際橋牌社2」的范宸菲則是驚喜闖出的黑馬。

陳亞蘭以「嘉慶君遊台灣」男主角嘉慶君，成為金鐘獎舉辦57屆來，首位女演員提名該獎創舉。（欣湉國際提供）

謝盈萱今年更以「俗女養成記2」、「四樓的天堂」兩部作品入圍金鐘視后。圖為「俗女養成記2」劇照。（華視、CATCHPLAY提供）

亮點4，本屆戲劇節目男女配角獎，堪稱超級死亡之組，都擴增名額到6名。

男配角部分，「斯卡羅」吳慷仁、「逆局」李銘順、「茶金」薛仕凌3人都是金鐘視帝，「火神的眼淚」劉冠廷更是奪下金馬、金鐘、北影3大獎男配角的演技派，而「四樓的天堂」陳家逵則是劇場出身的實力派，擔任許多演員的表演老師；最後是「華燈初上」展現為愛付出傻勁的新生代演員章廣辰，也被視為黑馬候選。

女配角除「華燈初上」光酒店雙姝謝瓊煖、劉品言對台廝殺外，還有以「嘉玲媽」第2度搶獎、來勢洶洶的「俗女養成記2」于子育。同組的「茶金」李杏、「火神的眼淚」陳庭妮與「四樓的天堂」王真琳3人，也分別為京劇名伶、消防員、劇場演員角色費盡苦心，賺來觀眾淚水。

亮點5，今年新增、由全民投票參與的金鐘獎最佳人氣獎，戲劇類確定由「火神的眼淚」居冠，將成為典禮頒發的首個獎項。另外，被稱為台劇成果大爆發的本屆，每個劇組都表現不俗，「茶金」入圍16項最多、「俗女養成記2」入圍15項居次，「斯卡羅」、「良辰吉時」皆提名13項，呼聲高的「華燈初上」也有11項。最終誰能成為本屆大贏家，備受期待。（編輯：陳政偉）1111022