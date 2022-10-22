金鐘戲劇頒獎晚間登場 周蕙4種語言飆唱7大主題曲

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（中央社記者葉冠吟台北22日電）第57屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮將於今晚登場，3大表演節目也正如火如荼進行最後彩排。歌手周蕙將為今年新增的「電視主題歌曲獎」，登台飆唱4種語言、7首歌，帶來滿滿觀影回憶。

晚上典禮開場將由主持人曾寶儀一人分飾多角帶給觀眾驚喜。接著還有周蕙演唱電視主題歌曲獎入圍作的串燒表演「唱．戲」。另一段表演「我是演員」，將由5名金鐘優異表現的演員演出獨白秀，特別邀請戲劇領域超過20年的重量級演員，詮釋對戲劇的熱愛。

周蕙稍早完成「唱．戲」總彩排，演唱戲劇主題曲包括「俗女養成記2」的「莎呦娜拉Sayonara」及「蚵仔麵線」、「良辰吉時」的I Promise、「斯卡羅」的「風」、「 池塘怪談」的「我就奇怪」、「茶金」的「查有此人」及「無神之地不下雨」的「成為你的所有」等，共計4大語種，包含國、台、客、原住民語，透過7首歌共10分鐘的組曲，帶觀眾重溫追劇記憶。

周蕙笑說自己也出過翻唱專輯，所以對歌曲改編不害怕，但在這麼多厲害的人面前會比較緊張，在練習的時候，覺得最難的就是唱客語，並表示這次增設主題歌曲獎項對未來也是一個好的開始，如此有機會打造更多戲劇金曲更加符合戲劇內容。

周蕙先前客串過「做工的人」，當時製作單位找她，表示角色是沒有台詞，結果在劇中要唱歌，邊演邊唱，她笑說演了那一次，其實沒有上癮，明年有機會也想挑戰電視主題曲入圍歌曲翻唱，因搭著戲劇的歌可能性更多，不會侷限在原本歌路。（編輯：張芷瑄）1111022