郭子乾温昇豪同台對打 陳亞蘭開先例爭金鐘視帝

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（中央社記者葉冠吟台北19日電）第57屆電視金鐘獎頒獎倒數，被視為台劇爆發豐收年的此屆，視帝競爭激烈。除「茶金」郭子乾、温昇豪同台廝殺，雙料入圍的楊祐寧、開金鐘先例角逐男主角的陳亞蘭也不容小覷。

56歲的郭子乾以模仿聞名，更是金鐘獎綜藝節目主持人得主，但其實是劇場演員出身的他，入行30多年，首次以時代劇「茶金」茶葉大王張福吉一角入圍戲劇節目男主角，讓觀眾跳脫過往搞笑印象，看見他內斂細膩的表演功力。

第5度叩關金鐘視帝的温昇豪，堪稱入圍金鐘常客，在「茶金」詮釋顛沛流離的失意戰俘KK，被夾在複雜政治角力中，與「小吉」連俞涵間隱晦無緣的感情線，更讓觀眾揪心。今年「茶金」入圍16項寫下金鐘歷史提名最多紀錄，温昇豪也將與同劇演員郭子乾競爭同獎。

以史詩歷史劇「斯卡羅」大股頭卓杞篤入圍男主角的查馬克．法拉屋樂，本職是曾獲師鐸獎的「泰武國小古謠傳唱隊」指導老師。儘管是排灣族素人演員，查馬克卻沉穩扛起全劇關鍵角色，更被導演曹瑞原稱讚演出能看見本身靈魂、真摯謙卑，獲評審團一致肯定。可惜去年「斯卡羅」播出不久，查馬克就因病逝世，享年42歲。

資深歌仔戲演員陳亞蘭入行近40年，反串扮演無數經典小生角色。56歲的她為了讓傳統戲曲不被遺忘，賣了3棟房籌資拍攝電視歌仔戲「嘉慶君遊台灣」，更以男主角嘉慶君身分，史無前例入圍視帝，成為本屆金鐘最大亮點之一。見證台灣社會觀念轉變，好演技不再被性別侷限，陳亞蘭女扮男裝、鍛鍊多年的付出也終被看見。

睽違10年再次入圍金鐘獎的楊祐寧，就以「華燈初上」、「良辰吉時」雙料提名視帝、迷你視帝，氣勢正旺。在「華燈初上」裡，楊祐寧扮演的警察遊走黑白兩道調查真凶，亦正亦邪演出吊足觀眾胃口，更被網友敲碗若有下一部要以其故事為中心，發展「成哥再上」。

23歲的朱軒洋是5人當中最年輕入圍者，在懸疑鬥智劇「逆局」飾演熱血菜鳥刑警，跳河、跳車，破窗等危險動作都親自上陣。出道4年的他，憑著電影「下半場」、影集「天橋上的魔術師」連年入圍台北電影獎、金鐘男配角。今年除入圍金鐘視帝，也以電影「黑的教育」挑戰金馬男配角，是未來不可忽視的新生代男星。

第57屆金鐘獎頒獎典禮首次分為節目類、戲劇類辦理，將於21、22日連2天晚上7時在國父紀念館登場。（編輯：張芷瑄）1111019