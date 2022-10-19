大鶴入行10年媳婦熬成婆 走出低潮爭金鐘迷你劇視帝【專訪】

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演員「大鶴」林鶴軒（圖）去年入圍金鐘男配角，今年晉升角逐迷你劇集男主角獎，他在導演程偉豪與樂團魚丁糸合作的迷你影集「池塘怪談」中一人分飾3角，詮釋荒謬穿越時空的高中生「小魚」。中央社記者趙世勳攝 111年10月19日

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（中央社記者葉冠吟台北19日電）31歲演員「大鶴」林鶴軒總以「最強綠葉」之姿，穿梭各大作品，入行10年終於以迷你影集「池塘怪談」入圍金鐘迷你視帝，笑說是媳婦熬成婆，看似樂觀的他也坦言剛度過人生低潮。

去年剛以台劇「若是一個人」首度入圍金鐘男配角獎的大鶴，今年晉升角逐迷你劇集男主角獎，在導演程偉豪與樂團魚丁糸合作的「池塘怪談」中，一人分飾3角，詮釋荒謬穿越時空的高中生「小魚」，獲得評審青睞。

連2年闖進金鐘，大鶴接受中央社專訪時笑說，去年聽到喜訊後，像拍電影般邊騎車邊大哭，相當激動。先前落選後有小失落一下，但他現在已建立好心態，「反正我會演一輩子，這一定不是我最後一次入圍，沒有得就下次再來」，甚至刻意忘記入圍公布日期，讓自己不那麼緊張。

觀眾認識大鶴的起點，多是從電視節目「大學生了沒」班底開始，雖然「笑果」十足，但高中就是戲劇科班，一路念到台藝大戲劇學系、耕耘劇場的他，從未放棄演員夢，沒想到離開「大學生了沒」後專心試鏡，卻屢次踢到鐵板。

儘管2015年大鶴終於在破億票房電影「我的少女時代」裡，成為有台詞配角，星途依舊沒改善，窮到得回家借錢付房租、當臨演，讓家人心疼到不支持他走演藝圈。

直到2019年，大鶴以電影「切小金家的旅館」殺出重圍，從高捷、游安順、喜翔等資深前輩手中，奪下台北電影獎最佳男配角後，作品邀約不斷，從台劇「想見你」到電影「逃出立法院」、「可不可以，你也剛好喜歡我」等都有他的身影，曝光機率變高，終於讓爸媽放心，「他們現在非常以我為傲了，還會擅自問朋友要不要我的簽名照」，讓他哭笑不得。

彷彿登上人生小高峰時，大鶴卻坦言陷入漫長低潮期，除了一段感情剛結束外，父母身體又亮起紅燈。COVID-19疫情前，還能藉工作忘卻煩惱，但去年3級警戒，工作全數停擺，獨自關在租屋處，讓他變得越來越孤僻，還出現失眠困擾，懷疑自己心理快要生病。

演員「大鶴」林鶴軒以電視節目「大學生了沒」班底進入演藝圈，但戲劇科班出身的他也從沒放棄演員夢，入行初期跌跌撞撞，吃了不少苦頭，甚至一度窮到得回家借錢付房租。中央社記者趙世勳攝 111年10月19日

就算疫情趨緩，大鶴還是足不出戶，因為不想見人，「可能和我做這一行有關，碰到人就得表現出對方期待看到我的樣子，得搞笑逗人開心，但那陣子情緒很低落，完全提不起勁。」

直到搬回關渡老家一年間，大鶴在家人陪伴下才慢慢好轉、回神，也開始挑戰起平常不會做的事，例如插花、寫書法、做菜，情緒放鬆到一年胖了8公斤，被嚴正警告。

大鶴回憶，當年家人不支持自己時，他是帶著一股不服輸的勁踏離家門，現在出道第10年，回過頭來，覺得有家人真好，他們真的是自己的支柱；從市區通勤回關渡的漫漫車程，也像隻篩網，把工作中的不愉快篩掉後，以全新的自己回家。

人圓了，好像也變佛系、圓融了？大鶴笑說，或許還真是年紀到了，30歲前的自己，總汲汲營營想爬到某個位置，過了30歲後就像跨了一個門檻，學會放鬆，「謝盈萱說過，30歲前演員是靠天分，30歲後是靠實力，我覺得天分總會用盡，大家也都看過某個樣貌的我了」。

過去常被找去演學生，最近少很多，大鶴也樂見這個狀態，他打趣形容：「30歲好像終於從高中畢業了。」30歲之後的他會長什麼樣？大鶴坦言想太多也沒有用，「現在我相信宇宙的力量會幫忙安排好一切，讓新進來的工作，把我揉捏成全新樣貌」，還自行推薦拍動作戲，「我很會吊鋼絲，被吊來吊去都能適應，可能上輩子是仙女」。

在演藝圈浮浮沉沉快9年，終於在「池塘怪談」演到男主角，大鶴開玩笑說像媳婦熬成婆。但他透露，當初光聽到要與樂團魚丁糸（蘇打綠）合作時，其實連價錢、角色都沒聽完，就點頭答應，畢竟是從高中一路追到現在的偶像。

大鶴也特別感謝導演程偉豪願意相信他，把男主角重責大任交給自己，儘管聽說過，一大原因是「大鶴長得像小丑魚」，大鶴依舊開心：「他既然敢找我，我就把它當作是稱讚」，還約好要跟程偉豪手牽手走金鐘紅毯。

未來再接戲，大鶴笑說，當然不會強求當男主角，配角之路反而更多元、能走更久，資深演員吳孟達、黃渤都是他的目標。更重要的是，對他來說一齣戲裡沒有主配角之分，都得彼此成就整部作品，應相互尊重，更認為演員已被保護得很好。

劇場出身的大鶴還幽默形容：「劇場有句話，女的當男的用，男的當狗用，現在能當人就很幸福了。」（編輯：張雅淨）1111019