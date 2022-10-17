時代劇成金鐘搶獎熱門 曹瑞原：珍惜手邊每部作品

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（中央社記者葉冠吟台北17日電）時代劇是第57屆金鐘獎入圍熱點，刻劃1950年代茶葉商戰的「茶金」獲提名16項居冠、回溯1867年南岬之盟歷史的「斯卡羅」以13項緊追，兩位幕後推手林君陽、曹瑞原首度合體受訪。

60歲的曹瑞原曾以「孽子」、「一把青」抱回2座金鐘導演獎座，41歲的林君陽也藉「我們與惡的距離」拿走1座，才華皆備受業界肯定，也有不少相似之處，都是彰化人、攝影師出身，兩人卻是首次碰面。

林君陽告訴中央社記者，自己和曹瑞原的兒子Sam（曹凱評）比較熟，因為對方就是操刀「茶金」主視覺團隊、行影映畫的總監。曹瑞原笑回，受訪前也被兒子叮嚀要對林君陽好一點。

談到即將到來的金鐘獎頒獎典禮，擔任去年評審團主席的曹瑞原分享，他認為獎項不應以收視率與喜愛程度來定義、評斷，「它的意義應是大家可以往前走的標竿和方向，不然只是熱鬧慶祝，沒有對產業形成未來」。

曹瑞原說，建構影視產業的重要性，也凸顯在兩人這回拍攝時代劇的困境，沒有片廠的台灣，光是要把拍攝場景生出來，就得砸下重金與時間。

「茶金」為了把70年前的台灣重現，林君陽坦言煞費苦心，雖然年代距離不遠不近，還有古蹟能使用，但有的像廢墟、有的則被過度現代化裝潢，都得經美術或後製再處理。

林君陽指出，更大的問題是，各個場景分散全台各處，「我們只能一個一個地點拍完，把每個碎片剪下來，再縫起來」，最終繞了台灣2圈半，取景20多座古蹟，考驗拍攝剪接功力與演員連戲演技，也拉長製作時程。

更遑論挑戰150年前恆春半島歷史的「斯卡羅」，曹瑞原苦笑說，連拼湊場景都無法，從清領時期的府城到閩南、客家、原住民部落，都得從平地拔地搭出。現代劇還能睜一隻眼閉一隻眼、抓角度拍攝，但他指出，部落沒有客廳、臥室，空間通透，環境背景都看得清清楚楚，生活其中的人和動物都不可或缺，因此每天都是快百名演員的大場面。

曹瑞原補充，若只是在大稻埕迪化街上拍攝械鬥橋段，臨演們還能想像怎麼演，但「斯卡羅」多數場景都在無邊際的山頭、海邊，「臨演站哪、從哪裡進出場，都得由導演組手把手安排，況且一丟就是100人，簡直像惡夢，很多時間反而不是花在主要演員，而是安排背後的臨演」，也點出台灣臨演不足問題。

「產業裡的每一點都很重要，專業的臨演能讓場面更為人信服，但台灣還沒工業化，無法養這些人，大家要來不來、甚至還有人5點得回家煮飯。」曹瑞原感嘆，中國大陸的臨演群每天蹲點片廠，熟練到上下半場演不同年代都自然。

曹瑞原提到，在拍「斯卡羅」時，光每天要湊齊50名臨演都很困難，一度還發現有70、80歲的長輩，被找來充當中壯年清兵，人被海風吹到打冷顫，他也趕緊把他們請回家休息。

今年金鐘獎被視為台劇爆發的成果，是否能繼續蓄力直衝？曹瑞原說，大家都想創造好作品，只可惜外在環境依舊不成熟，資金、作品量都不足以撐起產業鏈，「這變成每部作品都特別重要，希望大家要珍惜、不要放棄手邊的作品，若資金不到位，也再多堅持找一下。因為一切都得來不易，而每部作品的成形，都有機會改變產業。」

曹瑞原認為，或許產品不用求多，台灣一年只要有3、4部劇做出口碑、跨出國門，尤其外國影音串流平台如Netflix、Disney+等仍重視華語市場階段，「不要青黃不接，若能連續4、5年輸出，台灣影視的力量就有機會被看見」，也期待政府能再多關注文化資源，畢竟未來是影像世界，大家也別再檢討追不上韓國，應向內檢視優勢與思考未來的走向。

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林君陽則相對樂觀，認為短期內並不擔心台劇，儘管今年上半年因疫情導致產量減少，但近期業界開案量，大到許多劇組都找不到工作人員。只是現在大家對作品更精雕細琢，後製時期越來越長，「可能剪接師今年12月定剪，作品明年12月才真正上檔」。自己手上除了影集「人選之人」正在後製外，也剛拍完一部電影，期待能早日跟大家碰面。

幾乎每5、6年才醞釀出一部作品的曹瑞原則透露接下來想拍電影，是一部他想了17年、關於父子的故事，場景有沙漠、監獄又得到國外拍攝，難度也不低，但他笑說：「拍完『斯卡羅』後什麼都不怕了，再大、再難都有它的挑戰解方。」（編輯：張雅淨）1111017