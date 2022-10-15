斯卡羅入圍金鐘13獎 曹瑞原替法比歐、周厚安抱屈

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影集「斯卡羅」導演曹瑞原（右2）14日晚間與演員法比歐（左起）、程苡雅及周厚安（右）出席2022台北時裝週開幕秀，受訪時也分享入圍金鐘57心得。（台北時裝週提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年10月15日

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（中央社記者葉冠吟台北15日電）影集「斯卡羅」入圍第57屆電視金鐘獎13獎項，導演曹瑞原昨天出席活動受訪時，替法比歐和周厚安抱屈，認為他們是金鐘遺珠，可能外界用歷史劇角度看這部作品，外國演員就被忽略掉。

曹瑞原和「斯卡羅」主要演員和演員法比歐、周厚安和程苡雅昨天為「2022台北時裝週SS23」年度開幕秀合體現身。

「斯卡羅」獲得多項金鐘提名肯定，也讓作品再次被關注，曹瑞原希望大家不要光從「羅妹號事件」這個歷史事件切入，而是著重洋人、原住民、閩南人和客家人因這起事件，不同族群為了生存，內心所產生的微妙變化，引人入勝的程度不輸好萊塢巨作，「它（戲）會證明它自己，它需要一點時間。」

同時曹瑞原也為法比歐和周厚安覺得有些可惜，稱讚他們演技沒話說；至於以排灣族大股頭「卓杞篤」一角入圍金鐘視帝的查馬克．法拉屋樂，曹瑞原最希望他獲獎，「跟其他演員相比，查馬克讓你看到他本身的靈魂，感受到謙卑與包容，這是很多職業演員做不到的。」一旁的法比歐和周厚安也都希望最佳男主角獎能頒給去年病逝的查馬克老師。

法比歐和周厚安受訪時也坦承，得知劇組替他們報名時，多少有點期待，「但這就是緣分吧！」法比歐認為，參與「斯卡羅」已是莫大光榮，見證台灣戲劇發光發熱就很滿足。周厚安則透露，身為演員對金鐘有小憧憬，但看到吳慷仁的演技就心服口服，「能透過戲劇與歷史有所交流，已經是很大的收穫」，兩人也會再精進演技。

而年僅16歲的程苡雅，今年以部落公主一角入圍最具潛力新人獎，昨天也提前曝光金鐘戰袍。來自屏東的她分享，這身北排灣族族服由曾祖母親手縫製，已有百年歷史，只要是重要場合，都會穿上它，認為族服會帶來好運。

程苡雅也透露，得知入圍時正在睡午覺，忽然電話和訊息瘋狂湧入，讓原本抱持順其自然心態的她難掩興奮：「哇！太不可思議了！感覺一切都不是真的。」不過她認為對手都很強勁，尤其是同劇飾演「二股頭」的雷斌．金碌兒。她最後也害羞表示，現在很怕別人提起金鐘獎，「先不要講，我好緊張喔！」（編輯：陳政偉）1111015