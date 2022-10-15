楊謹華平常心5度爭金鐘視后 不搶當紅毯第一美

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第57屆金鐘獎將在22日頒發戲劇節目獎項，5度角逐視后的楊謹華（右）將與林心如（左）同台搶獎。（圖取自華燈初上臉書facebook.com）

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（中央社記者葉冠吟台北15日電）藝人林心如、楊謹華和楊祐寧昨天出席「華燈初上」金鐘茶敘，5度角逐視后的楊謹華將與姐妹同台搶獎，兩人謙稱不爭紅毯最美還互誇漂亮，楊祐寧笑虧像看現場版「華燈初上」。

楊祐寧今年雙入圍戲劇及迷你劇男主角，被問及是否已備妥金鐘戰袍，他笑回：「還有30幾套沒試完呢」，並自信喊話：「入圍就是肯定，對自己有信心！」

至於兩名女主角想不想爭「紅毯第一美」稱號，林心如先回「不搶」並誇讚楊謹華「但妳每次都很美」，對方秒回「我也只有那一次而已，妳也很美呀！」

一旁看兩人互誇的楊祐寧笑虧：「我好像在看live版的『華燈初上』，在客人面前互相較勁。」

影片來源：Netflix Asia

楊祐寧入圍第57屆金鐘獎戲劇及迷你劇男主角。（圖取自華燈初上臉書facebook.com）

距離頒獎典禮倒數一週，三人會不會有些緊張，林心如表示：「剛得知入圍時會比較緊張，反而現在離時間越來越近，也顯得越來越輕鬆，但對於要節食、戒酒會比較辛苦。」

楊謹華則說現在還好，頒獎典禮當天才緊張，並坦言年輕時得失心比較重，尤其影集「一把青」落馬金鐘視后時最失落，讓老公特別擔心她，也勸她要平常心。但她表示，有過這些經歷後，已知道如何放鬆，現在也很平靜。

楊祐寧則看好兩位「媽媽」，更稱讚她們勢均力敵，自己看完「華燈初上」後，認為兩人一定花很多時間準備，在戲中表演才會如此自然、行雲流水，「反觀自己，覺得可以跟她們兩個一起對戲，非常榮幸」。

金鐘視帝競爭也戰況激烈，對於自己有多少勝算，楊祐寧幽默回應：「我數學不好」，但也期待能雙喜臨門，把兩個獎都拿回家，畢竟都是很好的作品。雖然還沒準備得獎感言，但他先詢問工作人員名單，怕到時候漏掉或念錯。

提及本屆金鐘獎新增的人氣票選，位居第二的「華燈初上」距離第一名「火神的眼淚」還相差1萬多票，三人開玩笑說：「馬上來買水軍！」楊祐寧補充直呼「得失心較重」，讓全場笑成一團。（編輯：管中維）1111015

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