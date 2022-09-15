華燈初上金鐘11項入圍 林心如許願女主雙蛋黃

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（中央社記者葉冠吟台北15日電）懸疑台劇「華燈初上」獲本屆金鐘獎11項提名，總製作人身兼女主角的林心如與楊謹華雙雙入圍視后，從戲裡廝殺到戲外，林心如笑說兩人相輔相成、缺一不可，許願能雙得獎。

林心如今天和「華燈初上」導演連奕琦、編劇杜政哲出席入圍茶敘。林心如透露，入圍結果公布那天，回家後老公霍建華有舉杯向她恭喜，女兒則不知情，甚至不知道爸媽職業，只知道兩人在「電視上班」。林心如笑說，「她看到我拍房地產廣告，還以為我是賣房子的」，頒獎典禮當天自己會和「華燈初上」劇組一起走紅毯，「華哥會留守家裡看電視」。

談到和「蘇媽媽」楊謹華共同入圍戲劇節目女主角獎，林心如直呼很開心，幸好都有入圍，否則會有遺憾，因為兩個角色缺一不可。先前在第53屆金馬獎曾出現「七月與安生」雙影后結果，林心如希望這回金鐘獎也有機會共同得獎。

至於以兩部作品入圍女主角的勁敵、金馬影后謝盈萱，林心如說，自己也有看「俗女養成記2」，對方是得獎常勝軍，確實會感到壓力，但她和杜政哲都當過金鐘評審，理解評選結果怎麼誕生，當下討論過程、評審彼此說服和運氣都占滿大一部分，入圍已是肯定。

若是硬要從「戲劇節目獎」和「女主角獎」中2擇1奪獎，林心如誠實笑說：「女主角好了，節目大家都知道很好嘛！女主角還沒有拿過。」

談及「華燈初上」獎項入圍遺珠，林心如坦言，技術類沒入圍非常可惜，不論美術、造型、燈光、攝影、剪接都很棒，「但今年的戲競爭太激烈，幕前幕後都實力很強，相信觀眾已可以看出來我們的誠心和誠意。」

被問及「華燈初上」下一季進度，林心如透露，「我們會先弄電影，但還在等劇本」，並暗指隔壁的編劇杜政哲，笑說對方身上有5部戲還很忙。

入圍編劇獎的杜政哲表示，這回競爭對手不論「茶金」或「俗女」都各有強項，過去他已以「酸甜之味」得過編劇獎，現在沒有得失心，就是開心參加典禮，「希望劇組大家都雙料得獎」。

入圍導演獎的連奕琦則謙虛地說：「有看過其他的作品，其實對自己沒有太大的期待，信心不能說沒有，但其他導演也是認識的朋友，比較希望演員得獎，我就開心了。」

連奕琦也透露楊謹華和林心如兩個角色都很難演，前者是一直要有爆發力，後者則是表面沒事，卻得隱隱呈現背負沉重壓力，自己特別驚豔於林心如沒有講話，發呆、喝酒、心事重重的過場戲，詮釋得特別好，更開玩笑說，「我都很納悶她私生活遭遇了什麼」，讓全場大笑。（編輯：張雅淨）1110915