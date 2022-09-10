華燈初上團隊推新劇 修杰楷當製作人向林心如看齊

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影集「此時此刻」9日開鏡，導演連奕琦（左）、製作人修杰楷（中）、編劇杜政哲（右）出席，期望在後疫情時代，能用更精緻、多元作品面對瞬息萬變的市場。（百聿數碼提供）中央社記者王心妤傳真 111年9月10日

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（中央社記者王心妤台北10日電）「華燈初上」導演連奕琦及編劇杜政哲再聯手打造影集「此時此刻」，並由修杰楷首次擔任製作人。修杰楷表示，有點壓力但很興奮，期待看齊「華燈初上」林心如獲得收視獎項雙收。

百聿數碼今天發布新聞稿表示，「華燈初上」團隊製作人戴天易與金鐘編劇杜政哲、導演連奕琦再度聯手，預計以非典型都會愛情故事為主題，闡述愛不只有各種形式，因為愛情本身不能被定義，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情限制人們移動距離，也面對生命無常，藉由故事重新審視自己和家人、朋友的關係。

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「此時此刻」將由5名風格不同的導演表現不同年紀、觀點的愛情，總製作人戴天易認為，不同導演可以創造出不同火花，將結合新世代觀點傳達愛情故事，讓更多人看見愛情故事的可能性。

對於後疫情時代的台劇發展，戴天易表示，台劇將面臨更多挑戰，「作品不只力求精緻化，製作上必須開發更多元的產品結構與銷售管道，來面對嚴峻影視市場的瞬息萬變。」（編輯：張芷瑄）1110910