和太太賈靜雯一起工作？修杰楷尷尬笑回：算了吧

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藝人賈靜雯擔任製作人的處女作「媽，別鬧了！」即將上檔，老公修杰楷（圖）近期也斜槓當起製作人，坦言扮黑臉很有難度。（MOMOTV提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年7月4日

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（中央社記者葉冠吟台北4日電）藝人賈靜雯擔任製作人的處女作「媽，別鬧了！」將上檔，先生修杰楷也斜槓當起製作人，坦言扮黑臉有難度。被問及是否有機會和賈靜雯合體工作，修杰楷露尷尬笑容回「算了吧！」

修杰楷和「華燈初上」總製作人戴天易日前接受「E!Studio藝鏡到底」之Talk一杯節目專訪，談起接觸製作人契機，修杰楷說，早在拍影集「天堂的微笑」時就開始參與劇本發想及幕後製作，去年也製作微電影「莉莉安的禮物」。他認為能藉此換位思考，從幕後角度同理拍戲過程，像演員一個小小要求，就可能影響整部戲運作。

製作經驗豐富的戴天易是「16個夏天」、「酸甜之味」等夯劇幕後推手，分享自己看見製作人得兼顧前期募資、中間拍攝到後期銷售，過程繁複辛勞，讓他衍生出製作人經紀的念頭，能協助協助籌措資金、戲劇銷售，讓製作人可以專心拍攝過程。

曾先後與林心如及修杰楷合作，戴天易分析兩人特質，林心如在「華燈初上」不但全心投入每個細節，也願意扮黑臉壓預算，與藝人協商價錢，稱讚林心如已學到如何擔任全方位的製作人；修杰楷則能不停溝通、安撫劇組軍心，戴天易認為他很有「做爸爸的特質」。

拍戲20年從演員到製作人，修杰楷承認公眾人物有優勢，溝通時有一定影響力，尤其在親自出面情況下，會帶給大家認真熱情的印象，但缺點就是很難做壞人，深怕得罪人後留下不好形象，「這時製作人的經紀人就很重要，由經紀人當壞人居中協調」。

修杰楷分享，賈靜雯在影集「媽，別鬧了！」首次擔任製作人兼主角，費盡心思邀請前輩比莉復出拍戲。當演員要演又要製作，常有角色衝突的時刻，夫妻倆都還在學習。

至於能否和賈靜雯一起工作，修杰楷先露出尷尬笑容說：「是可以一起工作。」接著又補一句，「但中間會有很多眉眉角角，暫時可能…算了吧！」最後發揮製作人的圓融個性，預留空間，「有機會遇到有不錯的（劇本），當然是可以。」

這集「E!Studio藝鏡到底」5日晚上10時30分在MOMOTV播出；16日於節目YouTube頻道上架。（編輯：管中維）1110704