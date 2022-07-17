60歲遠嫁澳洲 「媽，別鬧了！」鼓勵做喜歡的自己

藝人比莉（左）在喜劇「媽，別鬧了！」中成為「荒唐有理，追愛拚命」的瘋狂媽媽，在丈夫過世後不放棄追求幸福，不斷相親、還自學英文網路交友，最後把自己嫁去澳洲。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年7月17日

（中央社記者葉冠吟台北17日電）金鐘導演陳慧翎和李俊宏聯手執導人生首部喜劇「媽，別鬧了！」，讓比莉化身「荒唐有理，追愛拚命」的瘋狂媽媽，但陳慧翎沒想讓大家勇於追愛，而是做「最喜歡的自己」。

「媽，別鬧了！」改編自作家陳名珉在PTT爆紅的連載小說「我媽的異國婚姻」，由陳慧翎、李俊宏共同執導，前者是奪下數座金鐘獎的「你的孩子不是你的孩子」導演，後者則是「做工的人」、「我們與惡的距離」等金鐘獎劇集剪輯師。

兩人讓比莉化身60多歲喪夫後不斷相親，還自學英文網路交友，最後把自己嫁去澳洲的瘋狂「玫媽」，並找到賈靜雯、柯佳嬿、林柏宏、吳慷仁等金馬金鐘影帝后主演，獲得韓國娛樂龍頭分公司CJ ENM HK以及台、日、港等國際公司支持，單集製作費上看新台幣1200萬元。

陳慧翎和李俊宏接受中央社專訪時，回憶這趟從2019年開始啟動的近4年製作旅程，直呼沒熱情絕對無法堅持。

陳慧翎苦笑：「這段日子就只做這個，時薪都快比基本薪資低」，不過他們被這個如脫韁野馬的母女故事深深吸引，「看到時就覺得不可思議，照理來說這個媽媽應該只有被騙的份」。

曾跟著無數網友在PTT版上追過原著的陳慧翎，其實是在意外的「新聞挖挖哇」節目通告中，遇上作家黃大米引薦，得知「我媽的異國婚姻」作者希望作品影視化，她和作者陳名珉一見如故，決定著手改編。珉

而且為了體驗「玫媽」線上交友過程，下載交友軟體並老實放上正面個人照，結果隔天一堆人私訊：「欸你不就是『你的孩子』導演陳慧翎嗎」，嚇得她趕緊登出刪除，「再次感受到這是件多麼需要勇氣的一件事」。

面對突如其來的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情也很需要勇氣，兩人指出，若按原著設定本應在澳洲殺青，他們還已興奮計畫好環澳旅行。但2020年開拍時，疫情讓各國邊境逐漸緊縮，兩人只能認清現實改劇本，盡量刪減澳洲劇情，並為了在台灣找到像澳洲的場景，跑到苗栗、台東、屏東3地拍攝。

「你以為沒出國比較不貴嗎？才沒有，勘景、改本，加上後製特效和動畫，花錢又花心思，根本沒有比較省，台灣的外國臨演也好貴」，光是回想就讓陳慧翎和李俊宏嘆氣。

飾演「玫媽」澳洲老公的約翰（John Henry Richardson），是來自好萊塢的表演老師。陳慧翎說，請John來台時還擔心他可能染疫，找了另一個預備演員，還替其上完表演課，誠意滿滿，「可是比莉姐內心的夢幻老公名單是梅爾吉勃遜，要請到這尊就算拿出全劇預算也不夠」。

但更讓陳慧翎哭笑不得的是「玫媽」本尊，當比莉已為「玫媽」一角睽違10多年重返螢光幕，本尊竟還不滿意，「她覺得自己很有氣質，應該要找林青霞或歸亞蕾演，所以現在對這部戲沒有興趣」，陳慧翎笑言若觀眾有機會看原著，就會知道本尊邏輯迴路有多神奇，「作者才會說她媽對這個世界有很大的誤解」。

陳慧翎透露，「玫媽」本尊其實已經嫁到墨爾本10年了，儘管英文還是只會單字片語，她和澳洲老公依舊甜蜜，「還是要相信愛情啊！」不過陳慧翎強調，「媽，別鬧了！」絕對不是鼓勵大家勇於追愛，反而是追求「做喜歡的自己」。

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陳慧翎指出，如同歷經喪夫之痛的「玫媽」，知道自己渴望再擁有幸福，或是年過40未嫁的大女兒「如蓉」獨處也沒過得不好，「不論父母或孩子，不要因為被賦予某種角色後就被它綁架，忘記原本當人的意義，在不傷害任何人的情況下，大家都有權利追求自己想要的快樂和目標」。

最後，陳慧翎笑言其實劇裡充滿彩蛋演員，過去合作的「那年，雨不停國」簡嫚書、張書豪，「你的孩子不是你的孩子」鍾欣凌都來客串，自己私心也邀請龍劭華、恬娃、澎澎、沈海蓉、傅雷、丁強等資深藝人特別演出，「這群人陪伴我們長大，希望看完這齣戲後，大家有機會認識台灣很棒的資深演員」。（編輯：管中維）1110717

金鐘導演陳慧翎（左）和李俊宏（右）聯手執導人生首部喜劇「媽，別鬧了！」，前者是奪下數座金鐘獎的「你的孩子不是你的孩子」導演，後者則是「做工的人」、「我們與惡的距離」等金鐘獎劇集剪輯師。中央社記者葉冠吟攝 111年7月17日