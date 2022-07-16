比莉、周湯豪再唱經典舞曲 豹紋、爆炸頭翻玩上身[影]

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影片來源：UNIVERSAL MUSIC TAIWAN 環球音樂

（中央社記者王心妤台北16日電）愛情喜劇「媽，別鬧了！」昨晚在Netflix上架，主演比莉也與兒子周湯豪攜手合作翻唱經典舞曲「什麼都不必說」，保留爆炸頭、豹紋、大耳環元素，許多網友讚：「經典不敗！」

「什麼都不必說」是比莉1984年推出的專輯「嗨！比莉」收錄的歌曲。時隔38年，比莉攜手兒子周湯豪翻玩經典，並釋出充滿經典元素的「豹炸」性MV。

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周湯豪不只包辦Rap歌詞創作、歌曲製作、MV導演，也配合媽媽換上爆炸頭及豹紋裝，同時邀請陳漢典、田一德擔任舞蹈擔當，比莉說，「上一張專輯是2002年，隔20年我又出來玩一下，跟大家一起Party很好玩。」

周湯豪在拍攝片場表示，很少有機會能跟媽媽從事同行，還有機會幫她製作、拍攝MV，又能合唱同一首經典，「對我來說是我人生、事業上一個很重要的里程碑。」比莉則笑回：「給我好好拍，不然你不用回家。」（編輯：張芷瑄）1110716