更多編輯台推薦新聞：
台灣逾百民眾及企業團體追悼安倍晉三 日媒登全版廣告致哀
政治

台灣逾百民眾及企業團體追悼安倍晉三 日媒登全版廣告致哀

專訪／懷抱不合潮流的武俠夢 鄭丰一股傻勁往前衝
文化

專訪／懷抱不合潮流的武俠夢 鄭丰一股傻勁往前衝

國旅補助7/15開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助7/15開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

軍援烏克蘭、通膨補貼歧見深 看懂義大利聯合政府瀕瓦解原因
國際

軍援烏克蘭、通膨補貼歧見深 看懂義大利聯合政府瀕瓦解原因

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

比莉、周湯豪再唱經典舞曲 豹紋、爆炸頭翻玩上身[影]

2022/7/16 10:36（7/16 11:19 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
影片來源：UNIVERSAL MUSIC TAIWAN 環球音樂

（中央社記者王心妤台北16日電）愛情喜劇「媽，別鬧了！」昨晚在Netflix上架，主演比莉也與兒子周湯豪攜手合作翻唱經典舞曲「什麼都不必說」，保留爆炸頭、豹紋、大耳環元素，許多網友讚：「經典不敗！」

「什麼都不必說」是比莉1984年推出的專輯「嗨！比莉」收錄的歌曲。時隔38年，比莉攜手兒子周湯豪翻玩經典，並釋出充滿經典元素的「豹炸」性MV。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

周湯豪不只包辦Rap歌詞創作、歌曲製作、MV導演，也配合媽媽換上爆炸頭及豹紋裝，同時邀請陳漢典、田一德擔任舞蹈擔當，比莉說，「上一張專輯是2002年，隔20年我又出來玩一下，跟大家一起Party很好玩。」

周湯豪在拍攝片場表示，很少有機會能跟媽媽從事同行，還有機會幫她製作、拍攝MV，又能合唱同一首經典，「對我來說是我人生、事業上一個很重要的里程碑。」比莉則笑回：「給我好好拍，不然你不用回家。」（編輯：張芷瑄）1110716

比莉（右）與兒子周湯豪（左）攜手合作翻唱經典舞曲。（圖取自facebook.com/nickeveryday）
比莉（右）與兒子周湯豪（左）攜手合作翻唱經典舞曲。（圖取自facebook.com/nickeveryday）
延伸閱讀
賈靜雯新戲擔任製作人 靠周湯豪說服比莉演出「媽，別鬧了！」已故夫夢中共舞道別 比莉哭倒寇世勳胸膛賈靜雯為媽別鬧了搞笑配音 笑嘆比莉讓她懷疑人生
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族