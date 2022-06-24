賈靜雯新戲擔任製作人 靠周湯豪說服比莉演出

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全新喜劇「媽，別鬧了」7月中旬將開播，演員曾莞婷（左起）、賈靜雯、林柏宏24日在媒體見面會上分享拍攝點滴。（Netflix提供）中央社記者王心妤傳真 111年6月24日

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（中央社記者王心妤台北24日電）台劇「媽，別鬧了！」將開播。主角比莉今天因確診缺席記者會，賈靜雯、林柏宏分享拍攝趣事，賈靜雯說是靠周湯豪才說服比莉演出，更曾手寫信邀天王劉德華客串，可惜未果。

「媽，別鬧了！」由「你的孩子不是你的孩子」導演陳慧翎跟李俊宏共同執導，賈靜雯不只主演也首次擔任製作人。全劇由比莉、柯佳嬿、寇世勳、吳慷仁、林柏宏、曾莞婷主演。

賈靜雯表示，整部劇主軸都在媽媽身上，除了比莉姐想不到還有誰能演出，最後讓她點頭則是要感謝她的兒子周湯豪，「我跟湯豪說我會好好照顧你媽媽的，他幫忙一起說服比莉姐，不然這部戲沒有比莉姐幾乎是無法成立的。」

賈靜雯透露，劇組其實也有邀請劉德華演出，甚至已經到劉德華公司開會並送上手寫信，可惜對方因為工作繁忙無法合作。她表示，「我們知道他很忙，但有這個過程，希望可以實現夢想，畢竟劉德華是我的偶像。」

賈靜雯與吳慷仁劇中有激情床戲，她回憶，吳慷仁現場穿著多層膚色褲子，「我只敢看他的眼睛，不敢再往下看了，想著要快點拍完，真的超害羞的。」

林柏宏劇中飾演無業「渣男」，常裸上半身出現。林柏宏不諱言這次演出是突破，「床戲跟劇情走向超奇葩，恥力真的要夠大才敢演。」

曾莞婷飾演賈靜雯的好友，她表示，這角色是新時代女性，不只有許多金句台詞，也有很多值得大家學習的地方。

「媽，別鬧了！」將於7月15日獨家上架Netflix。（編輯：張芷瑄）1110624