「媽，別鬧了！」 比莉哭倒寇世勳胸膛

（中央社記者葉冠吟台北12日電）資深演員寇世勳在愛情喜劇「媽，別鬧了！」詮釋疼愛妻女的暖男爸爸，一場與老婆在夢境中共舞橋段，讓比莉哭倒在他胸膛，止也止不住，讓寇世勳笑言：「害我以為我真的掛了」。

獲選台北電影節觀眾票選人氣第一的影集「媽，別鬧了」將於15日在Netflix上架全11集，今天舉辦大型上線記者會，導演陳慧翎、李俊宏、監製兼製作人周銓集結演員群比莉、賈靜雯、寇世勳、林柏宏、曾莞婷共同亮相，連原本在海外工作的柯佳嬿也趕回台灣參與。

陳慧翎指出必看本劇理由就是這群「黃金卡司」，直呼真的是把台灣演藝圈翻過來，更強調所有演員在劇裡都顛覆過往印象。劇情除了笑點滿滿外更藏有洋蔥，主角母女3人在失去生命中最重要的男人，也失去3人唯一的溝通管道，因此劇中常看見她們各自跑去找去世爸爸訴苦，只要寇世勳出場，感動指數就飆高。

寇世勳和比莉今天也提及彼此最深刻的一場戲，就是兩人在預告中相依偎跳舞的橋段，象徵爸爸來到媽媽夢中道別，成全比莉追愛。寇世勳回憶拍攝時，比莉一倒在他胸膛裡就哭得一塌糊塗。

寇世勳笑言：「我當時心裡就在想『你到底在哭什麼，我就只是抱著妳在跳舞啊？哭到我以為我真的已經掛了！』而且她是哭了停不下來了，我不知道這人有什麼毛病，笑也停不下來、哭也停不下來，跟她拍戲實在很有趣。」陳慧翎更爆料，比莉要和寇世勳近距離接觸本來很害羞，「結果寇哥直接一把將比莉姐抱到懷裡，我在現場都覺得天啊好帥氣喔。」

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除此之外「媽，別鬧了」也因瘋狂追愛各種尺度驚人，在未上架前即引發討論。不只賈靜雯和吳慷仁上演「霸氣學長愛上我」，另一對情侶檔柯佳嬿與林柏宏也有不少親密互動。林柏宏還曾爆料劇中「小籠包」、「Motel戲」都要感謝柯佳嬿主動帶領他，柯佳嬿今天則反擊笑言：「怎麼可以這樣污衊我？都是導演教我的！」

不過柯佳嬿也分享，接到戲約時就知道和林柏宏是劇中的肉慾情侶，「看預告時覺得尺度好像很大，實際上沒有那麼害羞，大家都玩得非常開心，現場常常延續下去繼續發展互動，喜劇演的非常過癮。」（編輯：屈享平）1110712