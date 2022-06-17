媽別鬧了潮媽本尊更勁爆 導演大讚顛覆想像

（中央社記者葉冠吟台北17日電）愛情喜劇影集「媽，別鬧了！」裡比莉飾演的「玫玫」，被認為是史上最鬧媽媽，不停努力把自己嫁掉，但導演陳慧翎透露，原作作者的「潮媽」本尊更為勁爆，邏輯和大家都不一樣。

「媽，別鬧了！」今天釋出正式預告，直球拋出主演比莉、賈靜雯、柯佳嬿母女3人面臨的愛情課題，賈靜雯更撂下狠話：「限時一個月內看母女3人誰先找到結婚對象，沒找到就必須去過世父親的墳前跪。」

預告中，伴隨著「憂歡派對」和「小虎隊」合唱的經典歌曲「新年快樂」，開啟3個年齡層追愛的瘋狂故事，也道出對婚姻的疑惑和未知。

比莉在影集中是「荒唐有理，追愛拚命」的最佳典範，不顧兩個女兒的反對，堅持在交友網站上物色男伴。她不僅在網路上聊天，還實際約會、感受相處，對此比莉表示：「我們都知道交友網站很普遍，但沒想過媽媽也可以這麼酷吧？」

「媽，別鬧了！」改編自網路社群話題小說「我媽的異國婚姻」，導演陳慧翎分享自己對小說作者媽媽本人印象非常深刻，「邏輯跟大家都不一樣，她喜歡穿豹紋，細肩帶背心當作戰袍，一談戀愛之後就變回一般人，這個媽媽的角色完全顛覆了我們的想像，她的新潮與勁爆都是我們意想不到的。」

讓陳慧翎和團隊馬上就確定這個「潮媽」角色，一定要請到比莉來演，無論要付出多少代價，「靜雯幫忙跟比莉姐討論了整整一年，才答應接下這個角色，相信觀眾也會喜歡，除了比莉姐外不會有第2個人。」

陳慧翎也表示，「爸爸」一角請到寇世勳出演，是一圓全民媽媽的夢想，她開玩笑說：「其實小時候我媽很喜歡寇世勳，我就跟媽媽說想要找寇哥演戲，我媽就說，就他長得跟我爸很像，我心想哪裡？根本不像！」

不過陳慧翎透露，竟然連作者跟作者妹妹都覺得她們的爸爸長得像寇世勳，「作者認為寇哥背影真的很有爸爸的感覺，所有人都覺得寇哥像大家的爸爸，他真的是國民爸爸無誤。」

「媽，別鬧了！」將於7月15日全集上架Netflix。（編輯：陳政偉）1110617