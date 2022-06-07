賈靜雯為媽別鬧了搞笑配音 笑嘆比莉讓她懷疑人生

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歌手比莉（左）在影集「媽，別鬧了！」拍片現場，笑穴常遭飾演女兒的演員賈靜雯（右）點開。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年6月7日

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（中央社記者葉冠吟台北7日電）金馬影后賈靜雯擔任愛情喜劇「媽，別鬧了！」製作人兼女主角，為花絮特別獻聲配音，邊笑邊重溫跟戲中媽媽比莉、妹妹柯佳嬿的拍攝回憶，笑嘆比莉瘋狂追愛的行為讓她懷疑人生。

劇組今天公開首支幕後花絮，捕捉賈靜雯和導演陳慧翎親自為比莉按摩畫面，比莉大讚「很爽」，還加碼問現場工作人員「要不要預約？」賈靜雯只能苦笑說：「沒有辦法喔。」此話一出笑翻全場。

而比莉飾演的「瘋媽」玫玫一角，不斷找各種交友網站，甚至約很多男人見面談結婚，資深演員康康、夏靖庭、邵昕、傅雷等人都成為比莉的對象之一，讓賈靜雯大嘆：「這媽媽真的讓我很常懷疑人生。」

不過比莉笑說：「追求愛情是每個人的權利。」她認為劇中可以看到在愛情中很多不可思議的觀點，「雖然這個媽媽在大家眼裡是瘋狂了點，但她其實就跟一個追求愛情的少女沒什麼不一樣。」

為完美詮釋配音口吻，賈靜雯在錄音時表情可愛豐富，有時猙獰、有時翻白眼，連忙提醒現場工作人員，側拍照片要幫她「處理一下」。看到配音稿中「嗯啊喔」等語助詞，賈靜雯忍不住笑說：「我怎麼覺得這一Part跟前面配的東西不太一樣呢，好像變另一種影片了。」

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賈靜雯說，錄音時常邊看花絮影片邊笑，「現在看著這些畫面，感覺像回到拍片現場，那些美好的回憶都回來了，比莉姐的可愛瘋狂，我的亂髮、佳嬿的自在，好期待這些影片完成後跟大家分享。」她推薦未來演員若有機會都可以試試看，甚至覺得自己大概可以嘗試配音的工作。

「媽，別鬧了！」描述一家3個勇敢以自己方式追愛的女人，在失去生命中最重要的男人「爸爸」後，一起療傷、在成長和戀愛課題中找尋自己存在的價值。影集預計今年夏天於Netflix全球獨家上線。（編輯：張雅淨）1110607

金馬影后賈靜雯擔任影集「媽，別鬧了！」製作人兼女主角，為花絮特別獻聲配音。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年6月7日