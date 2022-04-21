賈靜雯最瘋角色化身魚干女 當言情小說家戀吳慷仁

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金馬影后賈靜雯（左）在喜劇「媽，別鬧了！」裡飾演40歲仍未婚的魚干女老師兼言情小說家，為暗戀多年的自戀型學長吳慷仁（右）寫過多篇霸總、學長浪漫情節。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月21日

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（中央社記者葉冠吟台北21日電）比莉、賈靜雯、柯佳嬿主演的喜劇「媽，別鬧了！」終於定檔今年夏天上架Netflix。賈靜雯一改女神形象，化身暗戀學長吳慷仁、寫霸道總裁言情小說的魚干女，堪稱從影最瘋角色。

「媽，別鬧了！」總預算斥資逾新台幣1億元拍攝，由「你的孩子不是你的孩子」雙金鐘得主陳慧翎與李俊宏共同執導，描述一家3個女人在失去一家之主爸爸後，一起療傷、在成長和戀愛課題找尋自己存在的價值。

全劇在2020年10月殺青，睽違近一年半，劇組今天宣布正式開播日期，同時公布更多角色細節。

賈靜雯在「媽，別鬧了！」拋下女神形象，詮釋40歲都還未婚的「魚干女」國文老師，同時兼具言情小說家雙重身分，並在父親離世後獨自扛起家計。

沒想到賈靜雯卻在便利商店，巧遇多年未見、暗戀多時的自戀型學長吳慷仁，還曾為他在筆下寫過多篇霸道總裁、學長浪漫情節。

賈靜雯更預告，兩人將在巧遇後開啟小說浮誇式轟轟烈烈的戀愛，笑言她的角色雖然很會寫撩人的橋段，但都出於她豐富的想像，很少談戀愛的經驗，直到遇到吳慷仁才開啟現實生活的戀愛經驗值，「能詮釋到這個可愛的角色很開心，算是我從影以來最瘋的角色。」

柯佳嬿則飾演賈靜雯小妹，呈現頂著布丁頭金髮，穿著頹廢夾腳拖的厭世女形象，個性嗆辣不羈，卻死心塌地的愛上極品渣男林柏宏，柯佳嬿更笑言角色「幾乎整部戲都沒清醒過」，甚至為渣男欠債7位數，演起來就是一個「爽」字。

柯佳嬿說，自己和林柏宏的角色關係可以說是「愛到卡慘死」，深深愛上一個不對的人，想離又離不開非常痛苦，「但她並不是不知道對方在騙她，有時候願意繼續下去是因為還愛。希望小敏（角色名）的故事能讓在愛中痛苦的人產生勇氣，離開一段早就該放下的關係。」

導演陳慧翎也分享：「女性不論在什麼年紀都會面臨各種情感的問題，親情和愛情更是我們一輩子的課題」，期待透過「媽，別鬧了！」把這些傷心事、苦惱事，用輕鬆、又哭又笑的方式呈現，讓觀眾在過程中有共鳴。（編輯：陳政偉）1110421

重量級3大女星比莉（中）、賈靜雯（左）、柯佳嬿（右）在喜劇「媽，別鬧了！」脫軌搞笑演出，飾演看不對眼、都在追求真愛路上的母女檔。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月21日