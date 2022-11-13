航站情緣本尊辭世 曾困居法國戴高樂機場18年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

伊朗男子納瑟利（前）曾困居戴高樂機場18年，他在12日辭世享壽77歲。（美聯社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社法國波比尼12日綜合外電報導）法國巴黎機場官員說，1名困居戴高樂機場18年的伊朗人今天辭世。他的故事曾改編成湯姆漢克斯（Tom Hanks）主演的電影「航站情緣」（The Terminal）。

法新社報導，伊朗男子納瑟利（Mehran Karimi Nasseri）今天接近中午時在巴黎市郊戴高樂機場（Charles de Gaulle）航廈2樓因自然因素辭世。

納瑟利是因移民因素困在機場，他進不了法國，也沒辦法前往其他地方，因此起居都得在戴高樂機場，成了法國和國際知名案例。他自稱「艾佛瑞德爵士」（Sir Alfre），機場1處木地板的小角落和塑膠椅就是他的小天地。

1945年出生在伊朗胡齊斯坦省（Khuzestan）馬斯吉德蘇萊曼（Masjed Soleiman）的納瑟利，1988年11月從伊朗動身，準備前往英國倫敦、德國柏林和荷蘭阿姆斯特丹尋找母親，但因無法出示正確文件沒一個國家進得去，從此滯留在法國戴高樂機場。

在戴高樂機場，一個非正式團體援助納瑟利，對他提供食物、醫療協助以及書本和收音機。

1999年他取得難民身分，有權留在法國。但在取得身分後他卻表示：「我不太知道我想做什麼，是要留在戴高樂機場還是離開。我有文件可以留在這裡，我想我應該好好思考所有選項再做決定。」

當時他沒有離開。律師則表示：「他再也不想離開機場，他害怕離開。」

納瑟利奇特的故事引來好萊塢導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）注意，並在2004年拍成電影「航站情緣」，由湯姆漢克斯和凱薩琳麗塔瓊斯（Catherine Zeta-Jones）主演。

美聯社報導，納瑟利直到2006年因為住院才離開機場，後來住在巴黎一處庇護所。官員表示，納瑟利花光「航站情緣」大部分的版權收入後，幾週前回到了機場，他死後身上留有數千歐元。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1111113