毒梟聖徒改編真實犯罪全球熱播 引韓棒球名將發聲

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韓國影帝黃晸珉（右）在影集「毒梟聖徒」中飾演神父「全耀煥」，表面看似是純潔的神職人員，私底下其實是深諳毒品交易的大毒梟。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月14日

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（中央社記者葉冠吟台北14日電）改編韓國毒梟大王真實犯罪故事的影集「毒梟聖徒」，上線Netflix不到3天就攻占全球非英語影集排行榜第5名，甚至引出片尾關鍵簽名球、韓國棒球名將朴贊浩本尊發聲。

Netflix發布新聞稿分享，由韓國影帝河正宇、黃晸珉率領朴海秀、柳演錫、趙祐鎮，加上金馬影帝張震特別演出的「毒梟聖徒」在中秋連假上線，據今天出爐的Netflix Top 10官方統計，「毒梟聖徒」在9日上線不到3天時間，就已在全球創下2060萬小時觀賞紀錄，並攻上非英語影集排行榜第5名，再掀一波韓流追劇熱。

影集中最讓觀眾津津樂道的，莫過於劇情靈感來自韓國毒梟趙奉行的真實犯罪故事。今年70歲的趙奉行年輕時離鄉背井，在1990年底到2000年初居住在蘇里南經營大規模販毒組織，2009年在韓國國情局、美國緝毒局及巴西警方合作下被捕，2011年獲判有期徒刑10年，在當年轟動全韓國。

如今趙奉行已服刑期滿出獄，據韓媒報導，出獄後的趙奉行回到蘇里南低調過日子。而河正宇飾演的民間商人「姜仁久」也確有此人，但國情局為保護他的身分，至今依舊以代號K來稱呼。

韓國議員河泰慶透露，現實中民間人士與國情局合作並非只有好結果，目前已有19名國情局要員在秘密任務中喪命，議員希望觀眾在觀賞「毒梟聖徒」的同時，也能考慮到國情局要員辛勞。

此外，河正宇在劇中獲毒梟教父黃晸珉贈送韓國棒球名將朴贊浩簽名球，始終不相信是真品，直到片尾探員朴海秀來訪，告知獄中的黃晸珉想要回簽名球時，他才驚覺球恐怕是真的，為劇中象徵黃晸珉是否真心對待河正宇的友情拋出線索。

在戲外，導演尹鍾彬、河正宇都是死忠棒球迷，在朴贊浩活躍於美國職棒大聯盟時，兩人就常守在電視前為朴贊浩加油，如今在「毒梟聖徒」中加入毒梟教父也是朴贊浩鐵粉設定，也成為棒球迷們的樂趣。

更令人意外的是，朴贊浩竟也在自己的社群平台Instagram發文寫道：「只有我驚訝嗎？居然出現了我的簽名球，而且是我的親筆簽名球，價格應該很貴吧！」肯定劇組的用心，也稱讚影集好看。

「毒梟聖徒」一共6集，目前已上架Netflix。（編輯：張雅淨）1110914