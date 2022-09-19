張震赴韓拍戲不忘和鄭雨盛敘舊 曝黃晸珉溫暖舉動

演員張震（前左）在韓國影集「毒梟聖徒」特別演出唐人街黑幫老大「陳震」和飾演蘇里南毒梟老大的黃晸珉（前右）有精彩對戲，也透露對方私下溫暖為人。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月19日

（中央社記者葉冠吟台北19日電）張震在韓國影集「毒梟聖徒」詮釋凶狠唐人街黑幫老大，接受台灣媒體聯訪時透露，與韓國影帝黃晸珉雖有語言隔閡，對方還是會熱情拉著手、用肢體溝通；赴韓拍戲也有和鄭雨盛敘舊。

「毒梟聖徒」上線逾一週佔據Netflix全球非英語影集前10名，備受好評。為了劇中長髮、滿身刺青造型，張震透露每天都要花2小時特殊化妝，有助於他成為「陳震」；而角色特別的口音，則是他為「陳震」量身設計，「華人移民到國外兩、三代後，口音會比較綜合一點」，除了閩南語外，也融入新加坡英文、粵語與潮州話。

張震參演「毒梟聖徒」契機，其實是導演尹鍾彬親自來台邀請。回憶與導演碰面過程，張震說當時剛看完尹鍾彬執導的電影「北風」，對導演印象深刻，也很喜歡劇本，自己好一陣子沒在韓國有作品，就順理成章答應合作，更笑言「主要是聽到會去多明尼加拍攝才點頭，可惜最後因疫情沒去成」，最後全劇主要場景在韓國4、5處搭景拍攝。

儘管沒機會到加勒比海出外景，張震仍稱讚唐人街場景非常漂亮，砸重金與現實等比例打造，每個店鋪都很到位，沒有戲時還常在現場逛街、閒聊。這回在韓國待了2個月，張震指出，由於全劇角色多，就算沒人NG，一場戲基本上也得拍40~50遍，工作量非常大，「尤其是陳震餐廳那場，所有演員都到了，拍了快1星期」。

張震表示，睽違十多年再與韓國團隊合作，發現進步很多、節奏效率更快，且有相當完整工作計畫，「story board（分鏡腳本）跟成品出來差異不大」。有趣的是，張震起初不知道電影剪接會完全照分鏡表呈現，每顆鏡頭都很用力表演，「但演了一個禮拜後，才發現那些都不會被放進去，覺得需要調整一下演戲方式」。

特別的是全劇集結台韓影帝，其中張震和河正宇15年前曾在導演金基德的電影「呼吸」合作，聽聞河正宇大讚自己都沒老，張震受訪時笑回「他才沒有變」，坦言當時只在劇組拍攝4天，兩人僅共演1小時，這次見面第一句話，就是用英文說：「好久不見」。

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至於自稱是看張震作品長大的影帝黃晸珉，讓張震直呼不敢當，對方是自己很尊敬的韓國演員，尤其特別喜歡黃晸珉演出的「闇黑新世界」，能合作很榮幸，更透露私下聚餐時，兩人雖有語言隔閡，黃晸珉仍會握著他的手、用肢體語言熱情交流，張震覺得相當溫暖。

不過私下留有聯絡方式的卻是柳演錫，張震笑言：「他英文比較好，聊比較多，很可愛活潑」，影集在韓國辦記者會時彼此還有傳訊寒暄。張震更額外透露，較熟的韓國演員其實是鄭雨盛，兩人曾在香港電影節合拍短片，這次到韓國拍戲，也不忘和鄭雨盛及其好友、「魷魚遊戲」艾美獎視帝李政宰聚餐敘舊。（編輯：陳仁華）1110919