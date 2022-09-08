毒梟聖徒導演親飛台邀張震演出 河正宇驚嘆都不老

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金馬影帝張震（圖）特別客串的韓國影集「毒梟聖徒」即將在中秋連假上檔，導演尹鍾彬在記者會上更透露，是親自飛到台灣邀請張震演出。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月8日

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（中央社記者葉冠吟台北8日電）金馬影帝張震客串的韓國影集「毒梟聖徒」中秋連假將上檔，導演尹鍾彬在記者會上說，是親自飛到台灣邀張震演出，相隔15年再與張震合作的韓國男星河正宇，則驚訝張震都不會老。

「毒梟聖徒」劇情靈感來自韓國毒梟趙奉行的犯罪案件，描述商人姜仁久（河正宇飾）為人生豪賭遠赴蘇里南賺錢，但因在當地結識了表面是仁慈牧師，實則是充滿貪欲的毒梟教父「全耀煥」（黃晸珉飾）進而背負販毒罪名冤枉入獄。張震劇中飾演唐人街黑幫老大「陳震」。

昨天韓國首爾舉辦記者會上，張震雖然無法親自現身，也特別錄製影片以中、英、韓文向全球粉絲問候。導演尹鍾彬也透露，從以前就是張震的粉絲，更把張震視為自己最喜歡的華語圈演員之一。因此當看到「陳震」這個角色時，他最先想到的，就是要找張震來演，但因不知對方的電話，心想與其透過他人聯絡不如自己親自去邀請、詢問演出意願，還特別飛到台北與張震見面。

在看到張震的問候影片後，導演尹鍾彬被問到要如何回應時，他害羞地對著鏡頭手比愛心，意外展現出擅長拍動作諜戰片的導演也有可愛的一面。

此外，河正宇2007年曾和張震一起演出已故導演金基德的電影「呼吸」（又名：窒息情慾），他表示兩人10多年後再次相見，張震卻一點都沒老，有嚇一跳。河正宇也讚張震貼心，儘管有點語言隔閡，但從事前排練到一起演出時，都給人相當自在的感覺，工作也相當順利。

堪稱韓國影帝等級的黃晸珉也表示：「我是看張震電影長大的」，所以對張震充滿了尊敬，非常感謝有這樣的機會能一起合作，還能一起吃飯喝杯燒酒非常開心。

「毒梟聖徒」全劇遠赴多明尼加共和國及韓國各地取景拍攝，導演尹鍾彬指出，這次影集拍攝量，平均2集內容就等同拍一部電影，因此「宛如拍了3部電影」，一切的辛苦，只為了帶給全球觀眾最極致的影音享受。全劇共6集，將於9日下午3時在Netflix上線。（編輯：張芷瑄）1110908

金馬影帝張震在韓國影集「毒梟聖徒」中驚喜客串，飾演唐人街黑幫老大「陳震」。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月8日