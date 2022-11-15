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日本哥吉拉導演大森一樹病逝 享壽70歲

2022/11/15 18:25（11/15 18:42 更新）
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以哥吉拉系列電影聞名的日本導演大森一樹，傳出11月12日病逝，享壽70歲。（圖取自維基百科共享資源，作者Dick Thomas Johnson，CC BY 2.0）
以哥吉拉系列電影聞名的日本導演大森一樹，傳出11月12日病逝，享壽70歲。（圖取自維基百科共享資源，作者Dick Thomas Johnson，CC BY 2.0）
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（中央社東京15日綜合外電報導）曾執導改編知名作家村上春樹成名作「聽風的歌」同名電影，及哥吉拉系列電影聞名的日本導演大森一樹，今天傳出11月12日病逝兵庫縣醫院，享壽70歲。

日本放送協會（NHK）報導，日本電影導演協會表示，大森在11月12日上午11時28分，因急性骨髓性白血病在兵庫縣西宮市一處醫院過世。

大森除了執導過「聽風的歌」，也曾執導哥吉拉系列等具話題性的作品。

大森出身大阪市，進入京都府立醫科大學就讀後，1978年執導自行創作劇本的電影正式出道。1980年大學畢業後，又以自身經驗執導一部描寫大學醫院內醫學系學生日常生活的電影「希波克拉底的門徒」引發討論。

大森以1986年上映的「戀愛的女人們」獲日本電影學院獎的最佳劇本獎及最佳導演獎，之後又以1996年上映作品二度摘下最佳導演獎。

演員小高惠美在哥吉拉系列電影中飾演女主角三枝未希，她的官方推特今天發文追悼大森。

推文附上一張大森與小高近年的合照說：「如果沒有大森導演，三枝未希不會存在於這個世上，也就不會有哥吉拉系列成為小高代表作留存在大家記憶裡，感謝您。」（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1111115

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