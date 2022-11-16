「沙河悲歌」金馬導演張志勇過世 享壽68歲

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（中央社記者王心妤台北16日電）電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚今天在臉書表示，導演張志勇過世，享壽68歲。張志勇執導的「沙河悲歌」描述作家七等生筆下的遊唱人生，曾獲頒金馬獎評審特別獎。

藍祖蔚今天在臉書表示，張志勇是土生土長的電影工作者，先後跟著導演丁善璽、金鰲勳、萬仁、柯一正等人擔任副導，總是任勞任怨執行導演需求，是人人稱讚的好導演。

張志勇首次執導的劇情長片「一隻鳥仔哮啾啾」獲第42屆亞太影展最佳影片及和平特別獎。第2部長片「沙河悲歌」重現作家七等生筆下的遊唱人生，從歌仔戲班到酒家那卡西的故事，獲頒第37屆金馬獎評審特別獎，還有第45屆亞太影展最佳導演及最佳音樂獎。

藍祖蔚表示，張志勇有雙厚實的雙手，晚年聽說務農到了嘉義種菜、種水果，習慣走路養生，但一拍戲，身體就吃不消，裝了5根支架。對於張志勇辭世，藍祖蔚表示，「遽然辭世，不盡感嘆，阿彌陀佛！」（編輯：張芷瑄）1111116