為蘭嶼達悟族文化貢獻50年 法人類學家艾諾逝世

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（中央社記者曾婷瑄巴黎16日專電）奉獻畢生研究蒐集蘭嶼達悟族文化、語言的法國人類學家艾諾13日逝世，台法同哀。艾諾從1971年起的田野工作為達悟族保留珍貴且特殊的傳承史料，她曾說：「傳遞下去，就是最美的禮物」。

投身蘭嶼達悟族文化調查與田野研究50年的法國人類學家暨民族語言學家艾諾（Véronique Arnaud）13日逝世，享壽77歲。消息傳出後，許多早將艾諾視為一分子的族人在其臉書上哀悼致意，也有人以「媽咪」稱呼她。

榮獲2017年台法文化獎的艾諾是法國高等社會科學院（EHESS）、法國國家科學研究中心（CNRS）與法國國立東方語言文化學院（INALCO）共同成立東南亞研究中心的榮譽研究員，為法國東南亞研究的重要學者。

艾諾與台灣結緣甚早，她在巴黎念碩士時攻讀中文，為增進中文，她前往當時極少法國人的台灣。而在法國圖書館看到的「台灣原住民圖譜：雅美族篇」一書，成為了她拜訪蘭嶼達悟族的契機。

艾諾在法國台灣文化中心為台法文化獎拍攝的專訪影片中表示，她當時原本只計劃在蘭嶼停留一週，卻剛好遇上颱風，被困在島上兩個月，也開啟了她研究達悟族的生涯。從1971年起，艾諾總共花了50年在蘭嶼進行研究，以錄音、攝影、錄影方式採集大量達悟族的口傳歷史及語言。

一開始，艾諾用原始記錄方式，包括1992年公開的Botel Tobago，就展現了70年代達悟族的日常生活與儀式，引起西方學界關注。Botel Tobago則是早期西方對蘭嶼的稱呼。

接著她開始對達悟族的語言和歌謠產生特別興趣，希望更了解他們。艾諾不僅錄下族人的儀式歌謠，也系統性逐字記錄、翻譯，研究背後含義，甚至規劃編撰達悟族語字典。

艾諾在專訪中說，想深入探究達悟族古老的秘傳歌謠Raod，了解如此美麗歌謠背後的故事。在達悟族語流失的今日，艾諾的研究與上百小時錄音紀錄顯得格外珍貴。她說：「傳遞下去，這就是最美的禮物」。

對於台法文化獎，她謙虛表示，「這也是達悟族人得獎，他們給予我這麼多，無條件地幫助我。這是他們的獎」。

法國學者高格孚（Stéphane Corcuff）和艾諾同年獲獎，兩人私交甚篤，更曾同遊蘭嶼。高格孚15日在臉書上寫道：「儘管平靜，但她突如其來的離去讓我們沈浸在巨大失去的痛苦中。她不僅是一位極度友善的女士，也是科學研究楷模」。

高格孚表示，法語台灣研究學會（AFET）將刊登悼念訃聞，希望讓更多人知道艾諾的生平及貢獻。

達悟族海洋文學作家夏曼．藍波安「大海之眼」法文譯本在法國出版，其中收錄艾諾30年前於蘭嶼拍攝的照片。他於9月底受邀赴法參與讀者見面會時，也特別造訪艾諾。

夏曼．藍波安接受中央社電訪時表示，當時艾諾向他展示了畢生心血，也就是大量研究資料，並請夏曼．藍波安找人協助數位典藏，許多台灣學者、作家也都表達意願。「那天我們相談甚歡，臨走前我請她保重，有空我會帶她蘭嶼乾女兒來找她，她還說『非常期待』」。

他表示，半個月前兩人才用達悟族語通訊，「沒想到，艾諾的女兒幾天前傳訊息告訴我消息，讓我措手不及，很難過」。

夏曼．藍波安指出，艾諾看到了達悟族文化的特殊性，了解蘭嶼是獨立於東西方文明的「另一種星球」，因此毅然選擇投身於達悟族民間故事、魚類知識、南島部落飛魚祭歌詞之中。（編輯：周永捷）1111116