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阿根廷反獨裁運動家 「五月廣場的母親」領袖辭世

2022/11/21 14:26（11/21 14:58 更新）
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婦女組織「五月廣場的母親」創辦人之一波納菲尼20日辭世，享耆壽93歲。（路透社）
婦女組織「五月廣場的母親」創辦人之一波納菲尼20日辭世，享耆壽93歲。（路透社）
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（中央社布宜諾斯艾利斯20日綜合外電報導）阿根廷副總統表示，婦女組織「五月廣場的母親」創辦人之一波納菲尼（Hebe de Bonafini）今天辭世，享耆壽93歲。

法新社報導，1977年成立的「五月廣場的母親」（Mothers of Plaza de Mayo）集結受害者的母親反對軍事獨裁，要求當局交出在1976年至1983年殘酷軍政府統治期間被綁架的數以萬計人下落。

45年來，歷經不同的政府，這群婦女持續集會，她們戴著標誌性的白色頭巾，在布宜諾斯艾利斯五月廣場（Plaza de Mayo）周邊遊行，但她們爭取正義的舉動卻往往徒勞無功。

阿根廷副總統克莉絲蒂娜．費南德茲（Cristina Fernandez de Kirchner）在推特宣布波納菲尼死訊時，稱許她是「爭取人權的世界象徵，阿根廷的驕傲」。

波納菲尼的女兒阿蕾韓達（Alejandra Bonafini）證實，母親數天前住進布宜諾斯艾利斯一家醫院，今天在院內辭世。

阿根廷總統費南德茲（Alberto Fernandez）也發布聲明說，波納菲尼是「不懈的人權鬥士」，並宣布全國哀悼3天。

「身為『五月廣場的母親』創辦人，她在軍人獨裁的黑夜中點亮了一盞明燈，為民主的復興舖平了道路。」

古巴和委內瑞拉政府也向波納菲尼致敬。

1970年代和1980年代，阿根廷約有3萬人因為被懷疑是左派分子而被當局或右翼行刑隊綁架，據信已經死亡。右翼獨裁統治期間，許多疑似異議人士所生的寶寶被綁架，許多嬰兒被交給軍人家庭收養。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1111121

#波納菲尼
#阿根廷
#克莉絲蒂娜．費南德茲
克莉絲蒂娜．費南德茲
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