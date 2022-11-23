中研院士、思想史家林毓生辭世 享壽88歲

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（中央社記者楊淑閔台北23日電）中央研究院今天表示，1994年獲選第20屆中央研究院院士的思想史家林毓生於22日去世，享壽88歲。林毓生從2004年起為美國威斯康辛大學麥迪遜校區歷史學系榮譽教授。

林毓生1934年8月7日出生於中國瀋陽，其專長為中國思想史，1994年獲選為中研院院士，2002年起擔任中國美術學院名譽教授，2004年起成為美國威斯康辛大學麥迪遜校區歷史學系榮譽教授。中研院今天表示，林毓生22日在美國科羅拉多州丹佛市辭世，享壽88歲。

林毓生師從台大哲學系教授殷海光、自由主義經濟學家海耶克（Friedrich A. Hayek）、社會學家愛德華．希爾斯（Edward Shils）。

林毓生為中研院2014年出版「公民社會基本觀念」一書的主編，當時他曾表示，華人社會只有一條路，就是努力建設「憲政民主」。

林毓生說，即便民主不是最理想的，但傳統中國政治強調「聖王之治」，實踐上產生的缺點，比民主還要多太多。

林毓生於1958年取得國立台灣大學歷史系文學士，1970年取得美國芝加哥大學社會思想委員會哲學博士，1969到1970年間於美國哈佛大學東亞研究中心博士後研究。1970年到2004年間擔任美國威斯康辛大學麥迪遜校區助教授、副教授、教授。

他也是中國文化書院導師，擔任過新加坡東亞哲學研究所高級研究員，曾赴北京大學、香港中文大學、香港科技大學、香港城市大學、復旦大學、國立台灣大學等擔任訪問教授或講座教授。（編輯：陳政偉）1111123