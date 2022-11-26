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美經典電影「閃舞」歌手艾琳卡拉逝世 享壽63歲

2022/11/26 23:34（11/26 23:58 更新）
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曾以1980年代熱門電影「閃舞」主題曲奪得奧斯卡最佳原創歌曲獎的歌手暨演員艾琳卡拉，26日在自宅逝世，享壽63歲。（圖取自facebook.com/TheIreneCara）
曾以1980年代熱門電影「閃舞」主題曲奪得奧斯卡最佳原創歌曲獎的歌手暨演員艾琳卡拉，26日在自宅逝世，享壽63歲。（圖取自facebook.com/TheIreneCara）
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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）公關今天表示，曾以1980年代熱門電影「閃舞」（Flashdance）主題曲奪得奧斯卡最佳原創歌曲獎的歌手暨演員艾琳卡拉（Irene Cara）已在自宅逝世，享壽63歲。

艾琳卡拉的公關穆斯（Judith Moose）告訴法新社，艾琳卡拉昨天被發現在佛羅里達州的自宅身亡，現階段尚不清楚死因。

穆斯稍早曾發表書面聲明稱，「她擁有充滿才華的靈魂，她的深遠影響將透過她的音樂與電影流傳下去」。

艾琳卡拉以演唱1980年電影「名揚四海」（Fame）的同名主題曲而聞名，內容描述紐約一所表演藝術高中學生的校園生活。

她在劇中原本是扮演舞者，最後演出為她打造的角色可可．赫南德茲（Coco Hernandez），她並以此片獲得葛萊美獎最佳新人與最佳流行女歌手提名。

艾琳卡拉也共同創作並演唱了1983年電影「閃舞」知名主題曲「閃舞...多麼美妙的感覺」（Flashdance...What a Feeling）。這首歌曲贏得1984年奧斯卡最佳原創歌曲獎，以及兩座葛萊美獎。

之後，艾琳卡拉還出演「義薄雲天」（City Heat）等電影及許多電視節目，同時也參與戲場與音樂劇演出。

穆斯表示，「請分享你們對艾琳的思念與回憶，我會詳讀每一條訊息，並知道她會在天堂微笑。她熱愛她的粉絲」。（譯者：戴雅真/核稿：陳正健）1111126

影片來源：UnidiscMusic
#艾琳卡拉
#穆斯
#閃舞
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