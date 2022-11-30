中共第三代領導人江澤民96歲病逝上海

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新華社報導，96歲的中共前總書記江澤民因為白血病合併多臟器功能衰竭，經搶救無效，30日在上海病逝。圖為2017年江澤民出席中共第19次全國代表大會開幕式。（中央社檔案照片）

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（中央社記者邱國強北京30日電）新華社報導，96歲的前中共總書記、中國國家主席江澤民因為白血病合併多臟器功能衰竭，經搶救無效，今天中午12時13分在上海病逝。

江澤民 江澤民小檔案 出生：1926年8月17日，江蘇揚州 學歷：上海交通大學電機系 經歷： 1993年-2003年任中國國家主席

1990年-2005年任中國中央軍委會主席

1989年六四天安門事件後當選中共中央委員會書記、同年任中共中央軍委會主席 看更多 關閉 1926年8月17日出生於江蘇揚州，上海交通大學畢業。1989年六四天安門事件後當選中共中央委員會書記，1993年當選中國國家主席，全面掌控黨、政、軍，成為中國大陸第三代領導人，2002年後逐步交棒給胡錦濤，2005年3月正式卸下中央軍事委員會主席職務。退休後江澤民大部分時間都留在上海。

江澤民最後一次出現在公開場合，2019年中共「國慶」70週年慶典上，之後無論是2021年中共百年黨慶、2022年中共20大等，江澤民都缺席。

江澤民被形容為「我黨我軍我國各族人民公認的享有崇高威望的卓越領導人，偉大的馬克思主義者，偉大的無產階級革命家、政治家、軍事家、外交家，久經考驗的共產主義戰士，中國特色社會主義偉大事業的傑出領導者，黨的第三代中央領導集體的核心，『三個代表』重要思想的主要創立者」。（編輯：陳沛冰）1111130

影片來源：中央社