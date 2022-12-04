4金作曲家陳揚過世享壽66歲 魯冰花、桂花巷傳唱全台

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（中央社記者邱祖胤台北4日電）以「魯冰花」、「桂花巷」等音樂聞名的知名作曲家陳揚，11月初因病過世，享壽66歲。音樂人馬世芳在臉書貼出哀悼訊息，引起許多藝文界人士及愛樂者哀悼與懷念。

陳揚多次獲得金鼎、金馬、金鐘、金曲等獎項肯定，被譽為「永遠的音樂頑童」，2015年獲金曲獎特別貢獻獎。

陳揚生前接受訪問時曾表示，上帝雖摀住他的一隻右耳，卻在他的靈魂裡埋下音樂的種子，讓他一輩子與音樂為伍。他說，音樂就是一種生活方式，他透過生活了解音樂，也讓音樂豐富生活，而音樂總是一直變化，他在變化裡得到滿足，得到他所需要的一切，也希望用音樂讓更多人得到滿足。

陳揚1956年生，出生時即右耳失聰，卻對音樂十分熱愛，5歲開始學琴，8歲為「中國強球鞋」寫廣告曲，15歲出版「陳揚鋼琴作品集第一集」並在中山堂舉行發表會。

陳揚1974年考進文化大學音樂系西樂組，後赴美進修，1983年以「歡樂中國節」獲得金鼎獎，此後成為金鼎、金馬、金曲、金鐘等大獎常勝軍，跨足傳統、現代、流行及電影，創作不少膾炙人口的金曲。

在電影配樂方面，陳揚1985年為陳坤厚電影「結婚」擔任電影配樂，首次拿下金馬獎最佳原著音樂獎，1987年再為陳坤厚執導、陸小芬主演的電影「桂花巷」配樂，曲風淒婉，如泣如訴，潘越雲主唱的主題曲更傳遍大街小巷。

影片來源：ComixRockRecords

1989年為改編自鍾肇政作品的電影「魯冰花」配樂，獲金馬獎最佳電影插曲，「魯冰花」旋律更是家喻戶曉。

同年，陳揚為流行歌手伍思凱主唱的「愛到最高點」編曲（原作曲人為曹俊鴻），豐富的和聲加上澎湃的律動，為他贏得金曲獎最佳編曲獎。

除此之外，陳揚經常與國內重要藝文團體合作，包括朱宗慶打擊樂團、綠光劇團及雲門舞集等，作品廣受好評。

陳揚近年目前因身體狀況不佳，住進深坑療養院，國家文藝獎得主陳中申曾於今年10月舉行「走過笛篇的歲月」音樂會向陳揚致敬，當時陳中申接受中央社記者專訪時曾表示：「這麼多年來，陳揚的音樂不但不老，旋律依舊鮮明動聽。」

陳揚一生不曾放棄對音樂的熱愛，投入音樂工作數十年，默默用生命譜出無數動人歌曲與樂章，為一整代人留下美好記憶。（編輯：管中維）1111204

影片來源：Timeless Music