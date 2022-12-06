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克絲汀艾莉癌逝享壽71歲 主演「歡樂酒店」奪艾美獎

2022/12/6 11:48（12/6 12:19 更新）
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美國女星克絲汀艾莉5日過世，享壽71歲。曾以電視影集「歡樂酒店」獲艾美獎肯定。圖為2010年克絲汀艾莉在紐約出席活動。（路透社）
美國女星克絲汀艾莉5日過世，享壽71歲。曾以電視影集「歡樂酒店」獲艾美獎肯定。圖為2010年克絲汀艾莉在紐約出席活動。（路透社）
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（中央社洛杉磯5日綜合外電報導）曾以電視影集「歡樂酒店」（Cheers）勇奪艾美獎，並演出過「看誰在說話」（Look Who's Talking）等電影的美國女星克絲汀艾莉（Kirstie Alley）今天過世，享壽71歲。

美聯社報導，克絲汀艾莉的子女在社群網站推特（Twitter）表示，母親是因最近剛診斷出的癌症不幸過世。

她的子女在聲明中說：「她是演藝圈代表性人物，更是一位了不起的母親及祖母。」

克絲汀艾莉於1987至1993年遞補女星莎莉朗（Shelley Long）擔任「歡樂酒店」主人翁，並於1991年勇奪艾美獎肯定。

「歡樂酒店」下檔後，克絲汀艾莉於1997至2000年演出電視影集「內衣皇后」（Veronica's Closet），1998年入圍更多的艾美獎和金球獎。

1989年喜劇片「看誰在說話」讓她演藝生涯更上一層樓。這部由克絲汀艾莉、約翰屈伏塔（John Travolta）幕前演出的電影，搭配布魯斯威利（Bruce Willis）幕後聲音演出，讓觀眾「聽聽」新生兒的小腦袋瓜在想些什麼。

約翰屈伏塔在照片分享平台Instagram貼文向克絲汀艾莉致敬說：「克絲汀是我人生中有過最特殊情誼的人之一。我愛妳，克絲汀，我知道我們還會再相見。」（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1111206

#克絲汀艾莉
#艾美獎
#約翰屈伏塔
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