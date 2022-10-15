「哈利波特」海格演員羅比寇特蘭辭世 享壽72歲
2022/10/15 07:51（10/15 08:24 更新）
在「哈利波特」系列電影中飾演霍格華茲鑰匙管理員海格的蘇格蘭演員羅比寇特蘭14日逝世，享壽72歲。（圖取自facebook.com/harrypottermovie）
（中央社倫敦14日綜合外電報導）在「哈利波特」（Harry Potter）系列電影中飾演霍格華茲鑰匙管理員海格（Hagrid）的蘇格蘭演員羅比寇特蘭（Robbie Coltrane）今天逝世，享壽72歲。
綜合英國廣播公司新聞網（BBC News）和路透社報導，羅比寇特蘭的經紀人在聲明中證實，他在蘇格蘭佛柯克（Falkirk）附近的醫院中過世。
羅比寇特蘭演藝生涯超過40年，他在007電影「黃金眼」（GoldenEye）和「縱橫天下」（The World Is Not Enough）中以扮演俄羅斯黑手黨老大一角為人所知，並曾以1990年代英國影集「解密高手」（Cracker）中的精湛演出，3次在英國影藝學院電影獎（BAFTA）封帝。（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1111015
影片來源：Wizarding World
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