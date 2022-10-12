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「推理女神探」安潔拉蘭斯貝瑞辭世 享耆壽96歲[影]

2022/10/12 09:53（10/12 10:26 更新）
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英國演員安潔拉蘭斯貝瑞11日辭世，享耆壽96歲。圖為安潔拉蘭斯貝瑞2018年出席美國導演工會獎頒獎典禮。（路透社）
英國演員安潔拉蘭斯貝瑞11日辭世，享耆壽96歲。圖為安潔拉蘭斯貝瑞2018年出席美國導演工會獎頒獎典禮。（路透社）
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（中央社洛杉磯11日綜合外電報導）英國演員安潔拉蘭斯貝瑞的家人宣布，在電視影集「推理女神探」中飾演作家兼偵探的女主角，因而成為家喻戶曉大明星的安潔拉蘭斯貝瑞今天辭世，享耆壽96歲。

法新社報導，安潔拉蘭斯貝瑞（Angela Lansbury）因為成為電視圈中最令人難忘的角色而名利雙收，同時她也是享有巨大成功且獲獎無數的舞台劇與電影演員。

根據美國各大媒體廣泛引述的聲明，安潔拉蘭斯貝瑞的家人說：「安潔拉蘭斯貝瑞女爵士的孩子們悲傷地宣布，他們的母親在洛杉磯家中熟睡時安詳過世…在她97歲生日前5天。」

安潔拉蘭斯貝瑞逝世消息傳出後，世界各地的名人紛紛表達哀悼，澳洲前總理滕博爾（Malcolm Turnbull）上傳與表姊安潔拉蘭斯貝瑞的合照，在推特（Twitter）發文說：「謝謝妳，安潔拉，妳這一生都在向全球散播歡樂與愛。」

美國國家航空暨太空總署（NASA）也上傳外太空星系「宇宙玫瑰」的照片，緬懷安潔拉蘭斯貝瑞。

安潔拉蘭斯貝瑞是在近60歲時，獲得讓她一舉成名的角色：在轟動一時的電視影集「推理女神探」（Murder, She Wrote）中飾演推理作家兼業餘偵探的女主角。

在橫跨70多年的演藝生涯中，她在約60部影片中參與演出，並在百老匯（Broadway）一些最知名的音樂劇中擔綱主角。

她也曾替迪士尼熱門動畫「美女與野獸」（Beauty and the Beast）中慈祥的「茶壺太太」（Mrs. Potts）一角配音，並獻唱膾炙人口的主題曲。

安潔拉蘭斯貝瑞囊括6座金球獎（Golden Globes），也因為在美國戲劇圈貢獻卓著，獲得5座東尼獎（Tony Awards），並在2013年獲頒奧斯卡（Oscar）終身成就獎。

但絕大多數觀眾最有印象的，是她在電視影集「推理女神探」中飾演揪出罪犯的務實中年寡婦佛萊徹（Jessica Fletcher）一角，這部影集1984年到1996年在美國電視上播出，並外銷到數十個國家，讓她成為全球家喻戶曉的人物。

影片來源：Universal Pictures All-Access

安潔拉蘭斯貝瑞2016年曾說：「我覺得很驚喜，全球幾乎每個地方都知道佛萊徹。他們把我當成搖滾明星看待。」

這部有264集的影集讓她獲得4座金球獎，也為她累積龐大財富，她每集片酬高達30萬美元。

英國媒體報導，2017年在高齡91歲時，依舊充滿活力的安潔拉蘭斯貝瑞說，她想「再度」飾演佛萊徹一角。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1111012

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