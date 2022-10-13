美國偶像亞軍史賓斯車禍身亡 得年23歲[影]

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（中央社田納西州賈斯坡12日綜合外電報導）美國歌唱選秀節目「美國偶像」（American Idol）第19季亞軍史賓斯（Willie Spence）昨天在田納西州發生車禍過世，得年23歲。

多家新聞媒體引述田納西州公路警察（Tennessee Highway Patrol）報告報導，史賓斯在24號州際公路（Interstate 24）往東靠近查塔努加（Chattanooga）路段，撞到一輛停在路肩的重型貨車後部身亡。

美聯社報導，車禍報告提到，兩名駕駛當時都繫著安全帶，貨車司機沒有受傷。

來自喬治亞州的史賓斯在去年第19季「美國偶像」中得到亞軍。

影片來源：American Idol

「美國偶像」在社群媒體發表聲明說，史賓斯「是有真材實料的人才，不管到哪裡都能讓人感到愉悅」。

「美國偶像」在聲明中說：「我們親愛的美國偶像家庭成員史賓斯過世，讓我們深感震驚。我們向他的親人表達哀悼。」

在節目中擔任評審的歌手路克布萊恩（Luke Bryan）在推特（Twitter）發文說，史賓斯「開口唱歌時，就能馬上轉換氣氛。大家真的會非常懷念他。」（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1111013