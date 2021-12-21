「美聲男伶」男中音卡羅斯馬林逝世享年53歲 曾數度來台開唱

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）音樂圈又有一顆星殞落，「美聲男伶」（IL DIVO）西班牙籍男中音卡羅斯馬林已悄然離世，享年53歲。這個橫跨古典、流行音樂的美聲團體曾數度來台開唱。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美聲男伶成員今天在推特（Twitter）公布卡羅斯馬林（Carlos Marin）逝世的消息。

這個美聲團體由卡羅斯馬林、瑞士籍男高音厄斯布勒（Urs Buhler）、法國籍流行歌手薩巴斯汀依桑巴德（Sebastien Izambard）與美國籍男高音大衛米勒（David Miller）組成，歌曲結合古典、流行、搖滾等風格，全球專輯銷量達3000萬。

3人在線上向卡羅斯馬林致意，稱他是「美麗的靈魂」。

聲明中寫道：「我們懷著沉重的心情告知諸位，我們的好友兼夥伴卡羅斯馬林已經離世。他的朋友、家人和歌迷都很想念他。永遠不會再有像卡羅斯這樣獨一無二的聲音或精神了。」

「17年來，我們4人一起踏上美聲男伶這段驚奇的旅程，我們會想念我們親愛的朋友。我們希望並祈禱他美麗的靈魂能夠安息。」

卡羅斯馬林與團員12月一直在英國巡演，後來團員當中有人「生病」，剩餘的演出必須延後一年登場。

美聲男伶數日前才在推特證實，卡羅斯馬林因病住院，但未說明他罹患的是何種疾病，也未證實他的死因。

卡羅斯馬林在德國出生，但在西班牙馬德里長大成人，是美聲男伶創始成員之一。美聲男伶一共發行10張錄音室專輯，其中包括Il Divo、Ancora和The Promise等3張英國排名第一的專輯。

在選秀節目「美國偶像」擔任毒舌評審打出名號的賽門考威爾（Simon Cowell）在推特表達悲傷。他說：「我發現很難用言語表達我現在的感受。卡羅斯馬林離世的消息讓我身心交瘁。他熱愛生活、熱愛表演，他總是非常感謝打從第一天起就一直支持這個團體的粉絲。安息吧卡羅斯。我會想念你。」

卡羅斯馬林2015年曾說，他對自己能透過音樂與人們建立關係而「自豪」。

他說：「當歌手最棒的地方在於，你可以讓人們與一首歌建立連結，並用你的聲音、你的歌聲講述一個故事。這是一件很棒的事，也是我真正引以為傲的事情。」（譯者：劉文瑜/核稿：劉淑琴）1101221