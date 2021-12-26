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南非屠圖大主教辭世享壽90歲 近年因感染數度住院

2021/12/26 15:16（12/26 17:02 更新）
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諾貝爾和平獎得主屠圖大主教辭世，享壽90歲。（中央社檔案照片）
諾貝爾和平獎得主屠圖大主教辭世，享壽90歲。（中央社檔案照片）
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（中央社約翰尼斯堡26日綜合外電報導）南非總統府今天表示，諾貝爾和平獎得主屠圖大主教已經辭世，享壽90歲。屠圖在1990年代末期被診斷出罹患前列腺癌，近年因與治療癌症相關的感染數度住院。

屠圖大主教智慧財產信託（Archbishop Desmond Tutu IP Trust）代理主席拉姆菲里（Mamphela Ramphele），今天代表屠圖家族發表聲明稱，屠圖上午在開普敦（Cape Town）一家照護中心平靜辭世，享壽90歲。

拉姆菲里未就屠圖大主教（Desmond Tutu）的死因多做說明。

屠圖大主教堪稱南非的良心，曾對抗南非少數白人統治，1984年以非暴力對抗種族隔離，榮獲諾貝爾和平獎。

10年後，他見證了少數白人政權終結，並擔任「真相與和解委員會」（Truth and Reconciliation Commission）主席，該委員會旨在挖掘南非那段黑暗歲月的暴行。

屠圖以直言不諱聞名，即使在種族隔離的歧視政權垮台後，也從不避談南非的缺點和不義。

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）表示：「屠圖榮休大主教辭世，我國又一次慟別留予我們自由南非的一代傑出南非人。」（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1101226

前南非大主教屠圖（左）2007年4月訪台，前總統陳水扁（右）接見。（中央社檔案照片）
前南非大主教屠圖（左）2007年4月訪台，前總統陳水扁（右）接見。（中央社檔案照片）
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