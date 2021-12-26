南非屠圖大主教辭世 國際同聲哀悼

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（中央社約翰尼斯堡26日綜合外電報導）諾貝爾和平獎得主南非屠圖大主教今天辭世，享壽90歲。以下為他逝世後的部分外界反應。

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）：「屠圖榮休大主教辭世，讓我國又一次慟別留予我們自由南非的一代傑出南非人。」

南非已故前總統曼德拉（Nelson Mandela）的曼德拉基金會（Nelson Mandela Foundation）:「不論是在區域或全球，他在對抗不公義的鬥爭中所作貢獻，只有他為人類社會創造自由未來的思維深度可以比擬。他是個非凡的人，也是思想家、領導者以及牧者。」

英國副首相拉布（Dominic Raab）：「屠圖（Desmond Tutu）去世的消息令人難過。他是個真正的偉人，我有幸在海牙見過他，當時他正幫助戰爭罪行的受害者。他的格言是『不要提高聲音，要改善論點』，如今聽來再貼切不過了。」

挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Stoere）：「一個偉大的小人物，展現了和解和寬恕的力量…屠圖認為，不公義和虐待不能被遺忘，但如果社會要繼續前進，也不能總是以牙還牙。」

美國已故民權鬥士馬丁．路德．金恩（Martin Luther King Jr.）么女伯妮絲．金恩（Bernice King）：「聽到這位聖賢人物、人權領袖、偉大朝聖者逝世的消息，我感到很難過…他的存在讓我們變得更好。」

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巴勒斯坦解放組織（PLO）高階官員尤塞夫（Wasel Abu Youssef）：「屠圖牧師是巴勒斯坦解放志業的最大支持者之一。他一直很支持巴勒斯坦人有權追求自由與拒絕以色列的佔領與種族隔離政策。」

英國維珍銀河公司（Virgin Galactic）創辦人布蘭森（Richard Branson）：「世界失去了一個巨人。他是勇敢的領導者、慧黠的智者，深刻的思想家和親愛的朋友…他用令人難以置信的道德勇氣彌合了眾多分歧，並展現出全人類共有的人性光輝。」（譯者：施施/核稿：林治平）1101226