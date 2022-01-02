骨灰下葬 南非屠圖大主教安息開普敦聖喬治大教堂

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（中央社開普敦2日綜合外電報導）諾貝爾和平獎得主、已故南非屠圖大主教今天黎明時分在開普敦的聖喬治大教堂安息。這位奮勇抵抗南非種族隔離政策的英雄人物，多年來都在此宣揚反種族歧視理念。

聖公會聲明指出，今天稍早屠圖大主教（Desmond Tutu）的骨灰在不公開的家族儀式中「埋葬在聖喬治大教堂（St. George's Cathedral）」。

在人稱「李亞媽媽」（Mama Leah）的屠圖遺孀李亞（Nomalizo Leah Shenxane）帶領之下，圖圖家族約20名成員出席了他的葬禮。

屠圖的繼任者馬科哥巴大主教（Thabo Makgoba）親手將屠圖的骨灰放在聖壇前一塊刻有銘文的石碑下。

馬科哥巴大主教也敦促南非民眾，「利用這個機會揭開新的一頁。讓我們致力於…屠圖大主教所倡導的根本性、革命性變革。讓我們像他一樣，過簡樸的生活，他的松木棺材就是個例子」。

1970年代，隨著曼德拉和其他領導人入獄數十年，屠圖大主教成為南非反種族隔離抗爭的象徵。

1994年種族隔離制度終獲廢除，南非迎來第一次民主選舉後，屠圖1996年自大主教職位榮退，並領導「真相與和解委員會」（Truth and Reconciliation Commission），深入探究南非的血腥歷史。（譯者：施施/核稿：林治平）1110102