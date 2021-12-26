諾貝爾和平獎得主屠圖大主教生平大事紀

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諾貝爾和平獎得主屠圖大主教26日辭世，享壽90歲。他生前致力廢除南非的種族隔離政策，最終促成轉型正義。許多民眾得知消息在他的遺像前獻花致意。（法新社）

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（中央社開普敦26日綜合外電報導）1984年諾貝爾和平獎得主屠圖大主教（Desmond Tutu）辭世，享壽90歲。他生前致力廢除南非的種族隔離政策，最終促成轉型正義。以下是他的生平大事紀。

1931年：屠圖出生在距約翰尼斯堡（Johannesburg）西方約170公里的小鎮克來斯多（Klerksdorp）。

1947年：屠圖在中學期間罹患肺結核。他與一名神職人員結為朋友，並於病癒後在他的教堂服務。

1948年：清一色白人的南非國民黨（National Party）在全國大選前推出種族隔離政策，受到想維持優勢地位的白人選民支持。

1955年：屠圖與妻子李亞（Nomalizo Leah Shenxane）結婚，並開始在約翰尼斯堡的一所中學任教；他的父親是該校校長。

1958年：屠圖因反對對黑人學生不平等的教學制度，決定離開學校並加入神職。

1962年：屠圖移居英國，在英國倫敦大學國王學院（King's College London）學習神學。

1966年：屠圖返回南非，開始在東開普省（Eastern Cape）神學院教書，他也開始公開宣揚反種族隔離觀點。

1975年：屠圖成為約翰尼斯堡第一位黑人聖公會牧正。

1980年：屠圖以南非教會會議（South African Council of Churches）秘書長身分，率領教會領袖拜會總理波塔（PW Botha），敦促他結束種族隔離政策。雖然這場會議並無實質成果，但這是黑人領袖正面面對高階白人官員的歷史性時刻。政府沒收屠圖的護照。

1984年：屠圖因其終結白人統治的努力，榮獲諾貝爾和平獎肯定。

1985年：屠圖成為約翰尼斯堡的第一位黑人主教。他公開支持對南非的經濟抵制，並主張「公民不服從」是瓦解種族隔離的一種方式。

1986年：屠圖成為首位獲任命的黑人開普敦主教，以及聖公會南非洲教省的負責人。他與其他教會領袖攜手調解黑人示威群眾與政府安全部隊間的衝突。

1990年：南非最後一位白人總統戴克拉克（FW de Klerk）解除對非洲民族議會（African National Congress，ANC）的禁令，並宣布計劃將反種族隔離革命家曼德拉（Nelson Mandela）釋放出獄。

1991年：南非廢除種族隔離法和種族主義限制，政府與16個反種族隔離團體的權力分享談判開始。

1994年：曼德拉在該國第一次民主選舉中當選，成為南非首位黑人總統。屠圖創造「彩虹國度」（Rainbow Nation）一詞來形容種族隔離結束後的南非。曼德拉邀請屠圖出任「真相與和解委員會」（Truth and Reconciliation Commission）主席，這個委員會負責傾聽、記錄、赦免侵犯人權者在種族隔離制度下的違法行為。

1996年：屠圖從教會退休，專注處理委員會相關工作。他繼續積極倡導平等、和解，並獲得榮休大主教（Archbishop Emeritus）頭銜。

1997年：屠圖被診斷罹患前列腺癌。他開始住院，治療復發性感染。

2011年：因為南非政府拒絕向西藏精神領袖達賴喇嘛發放簽證，達賴喇嘛透過衛星連線為一年一度的屠圖國際和平講座（Desmond Tutu International Peace Lecture）揭幕。

2013年：屠圖針對ANC發表直言不諱的評論，稱他不會再投票支持該黨，因為它在解決不平等、暴力和腐敗問題上表現很差。同年被譽為「南非的良心」的屠圖宣布支持同性戀權利，還稱他永遠不會「敬拜一個恐同的上帝。」

2021年：屠圖在開普敦逝世，享壽90歲。（譯者：施施/核稿：楊昭彥）1101226