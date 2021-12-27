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屠圖辭世 預計明年元月一日舉行告別式

2021/12/27 06:42
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（中央社約翰尼斯堡26日綜合外電報導）南非諾貝爾和平獎得主屠圖大主教辭世享壽90歲，他的基金會「屠圖大主教智慧財產信託」表示，預計明年元月1日舉行屠圖的告別式。

法新社報導，屠圖大主教智慧財產信託（Archbishop Desmond Tutu IP Trust）發表聲明指出，「雖然為期一週哀悼的各項安排還沒敲定」，不過在此期間，預定明年元月一日在開普敦（Capetown）舉行屠圖的告別式。

路透社報導，屠圖大主教智慧財產信託指出，屠圖今天清晨在開普敦的安養中心「安詳」辭世，12月31日他的靈柩將暫厝於開普敦的聖喬治大教堂（St George's Cathedral），隨後於元月1日在同一地點舉行告別式。

屠圖在1990年代末期被診斷出罹患前列腺癌，近年因與治療癌症相關的感染數度住院。

屠圖以直言不諱聞名，即使在種族隔離的歧視政權垮台後，也從不避談南非的缺點和不義。

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）表示：「屠圖榮休大主教辭世，我國又一次慟別留予我們自由南非的一代傑出南非人。」（譯者：曹宇帆/核稿：蔡佳敏）1101227

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