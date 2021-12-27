「他是我們的英雄」 南非民眾悼屠圖大主教

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（中央社開普敦26日綜合外電報導）南非屠圖（Desmond Tutu）大主教辭世，享壽90歲。民眾在開普敦的聖喬治大教堂前停下，向這位反種族隔離指標人物致敬，盛讚「他是我們的英雄，他為我們而戰」。

哀悼者高萊爾斯（Brent Goliath）告訴法新社，他曾擔任輔祭童，見過屠圖多次。在聖喬治大教堂（St George's Cathedral）外淚流滿面的高萊爾斯說：「他（屠圖）的重要性超越了聖公會界限。」

「今天早上，當我聽說他辭世時，我非常激動。我感謝上帝，他一直在我們身邊。」高萊爾斯在屠圖的照片下放了一束粉紅色的花。

神父魏德爾（Michael Weeder）說，儘管屠圖逝世，但「這讓（他的）家人感到些許寬慰，因為戴斯蒙（屠圖）神父在過去幾週一直處於苦痛之中。」

67歲的退休護理師莫克瓦迪（Miriam Mokwadi）在聖喬治大教堂前駐足，向屠圖致敬。她說，屠圖是諾貝爾和平獎得主，「他是我們的英雄，他為我們而戰」。

牽著孫女的手，莫克瓦迪說：「因為他（屠圖），我們獲得解放。若不是因為他，我們可能會失去整個國家。」

58歲的當地政府人員拉瑪克戈巴（Daphney Ramakgopa）談及南非舉國所感受到的失落。「我們視他為全國上下的指導者，尤其是我們的政治人物。」

許多經過聖喬治大教堂的民眾緬懷屠圖，不僅是因他在反種族隔離鬥爭中扮演的角色，更是因他如何繼續使民主政府承擔責任，經常直言執政的非洲民族議會（African National Congress）存在貪腐問題。

64歲的聲音工程師可汗（Aki Khan）曾歷經種族隔離時期，他說：「我想不出南非還剩下誰有（像屠圖）那樣的道德羅盤。但我確實認為，他的中心思想已流傳到年輕一代。」

年輕人在屠圖位於蘇威托（Soweto）的故居外自拍，此地距離南非已故前總統曼德拉（Nelson Mandela）的家僅幾公尺。蘇威托在約翰尼斯堡附近，在種族隔離時代是鎮壓的同義詞。

當地居民蕾拉托（Lerato）記得屠圖生前會在早上於周圍街道慢跑，她稱屠圖逝世是「沉重打擊」。

「這條街是世界上唯一一條曾有2位諾貝爾和平獎得主住過的街道。那麼你可以想像我們─附近的鄰居─真的為他的離世而感傷。」

約翰尼斯堡聖公會主教莫里奧（Stephen Moreo）說：「他（屠圖）遺愛人間。他總是說，上帝不是基督徒的上帝，上帝是所有人的上帝。」（譯者：張璦/核稿：嚴思祺）1101227