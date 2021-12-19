建築大師羅傑斯88歲過世 設計龐畢度中心與桃機三航廈

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

英國建築大師羅傑斯過世，享壽88歲。他是法國龐畢度中心（圖）的共同創作者之一，這棟建築於1977年竣工，以建築體多彩、水管圍繞而著名。（圖取自羅傑斯事務所網頁rsh-p.com）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦19日綜合外電報導）據英美媒體報導，設計巴黎龐畢度中心、桃園機場第三航廈的英國建築大師羅傑斯（Richard Rogers）過世，享壽88歲。

佛洛伊德公關公司（Freud communications agency）告訴英國聯合社（Press Association），以「千禧巨蛋」（Millennium Dome）和俗稱「起司刨刀」（Cheesegrater）的利德賀大樓（Leadenhall Building）改變倫敦天際線的羅傑斯，昨晚「安詳去世」。

羅傑斯的兒子向「紐約時報」（New York Times）證實父親的死訊，但沒有說明死因。

義大利出生的羅傑斯獲獎無數，包括2007年的普利茲克建築獎（Pritzker Prize）。他是「高科技」建築運動其中一位先驅，最著名的莫過於在建築中注入玻璃、鋼鐵等工業材料。

羅傑斯同時是法國龐畢度中心（Pompidou Centre）的共同創作者之一。他與義大利建築師皮亞諾（Renzo Piano）設計的這棟建築於1977年竣工，以建築體多彩、水管圍繞而著名。

羅傑斯其他知名設計還包括法國史特拉斯堡（Strasbourg）的歐洲人權法院（European Court of Human Rights）、美國紐約的世界貿易中心三號大樓（Three World Trade Centre ），以及馬德里巴拉哈斯機場（Barajas Airport）第4航廈和倫敦希斯羅國際機場（Heathrow）第5航廈。

他與台灣的連結除了桃園機場T3航廈的建案，還包括高捷中央公園站。

義大利出生的羅傑斯獲獎無數，包括2007年的普利茲克建築獎，最著名的莫過於在建築中注入玻璃、鋼鐵等工業材料。（圖取自instagram.com/rogersstirkharbour）

羅傑斯知名設計包括倫敦希斯羅國際機場第5航廈。（圖取自rsh-p.com）

桃園機場T3航廈的建案出自羅傑斯之手。（圖取自rsh-p.com）

高捷中央公園站也是羅傑斯的設計作品（圖取自rsh-p.com）

羅傑斯1933年出生義大利佛羅倫斯（Florence），父親行醫，母親曾是愛爾蘭知名作家詹姆斯．喬伊斯（James Joyce）的學生。一家人1938年逃離墨索里尼的獨裁統治，落腳英格蘭。

羅傑斯1951在無資格證書下離開校園，但仍設法進入以現代主義著稱的倫敦建築聯盟學院（Architectural Association School）。他1962年在美國耶魯大學（Yale）完成建築系學業，期間並結識同樣來自英國的建築師佛斯特（Norman Foster）。

儘管建築是羅傑斯的世界，但他堅稱，建築物周遭的空間才是定義成功作品的關鍵。他2017年告訴「衛報」（The Guardian）：「兩者不能分開評定」。

「拿紐約雙子星大樓（Twin Towers）來說，它們並非偉大建築，兩者之間的空間才是。」（譯者：蔡佳敏/核稿：林治平）1101219