全球最乾燥沙漠降雪 智利阿塔卡瑪變身銀白大地

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（中央社智利聖地牙哥28日綜合外電報導）智利北部的阿塔卡瑪沙漠（Atacama）是世界上最乾燥的沙漠，居民26日起床時，卻看到當地酷似月球表面的著名地貌覆上皚皚白雪，令他們驚訝不已。

法新社報導，阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波陣列（ALMA）天文台在社群平台X寫道：「難以置信！世界上最乾燥的阿塔卡瑪沙漠被白雪覆蓋了。」

從貼文附上的影片可以看到，大片區域覆蓋著一層薄薄白雪。

ALMA天文台的巨型望遠鏡位於附近海拔逾5000公尺的查南托高原（Chajnantor Plateau）。

ALMA天文台表示，雖然在查南托高原降雪很常見，但天文台主設施已經10年沒下過雪。

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聖地牙哥大學（University of Santiago）氣候學家柯戴羅（Raul Cordero）告訴法新社，要認定這次降雪與氣候變遷有關仍為時過早。

但他說，氣候模型顯示，「這類型事件，也就是阿塔卡瑪沙漠降水，可能會變得更加頻繁」。（譯者：楊昭彥/核稿：陳正健）1140629