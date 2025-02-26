智利全國大停電逾800萬人陷黑暗 政府宣布緊急宵禁[影]

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（中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯25日專電）智利25日發生大規模停電，影響逾8成國土。總統柏瑞克（Gabriel Boric）宣布自晚間10時起宵禁，並下令全國部署軍隊維持秩序。

智利內政部初步調查顯示，停電發生於當地時間下午3時16分，可能源於連接北部阿塔卡瑪沙漠（Atacama Desert）與首都聖地牙哥的500千伏輸電系統故障。影響範圍涵蓋北部阿里卡（Arica）至南部湖大區（Los Lagos），超過800萬人陷入黑暗。

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阿根廷國家報（La Nacion）指出，智利大停電導致首都聖地牙哥地鐵全面停駛，機場航班延誤，交通號誌癱瘓，醫院則緊急啟用備用電力系統。社群媒體上流傳多起搶劫與暴力事件的畫面，引發民眾恐慌。內政部長杜哈（Carolina Tohá）表示，政府已調派軍隊協助維持治安，並確保供電恢復工作順利進行。

總統柏瑞克呼籲民眾保持冷靜，並強調政府將追究相關企業責任。智利政府表示，目前約25%地區已恢復供電，預計至週三凌晨全面修復。但為防範混亂，宵禁將持續至電力恢復。（編輯：陳慧萍）1140226